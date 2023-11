Caro voli: tre le rotte da Birgi che beneficeranno degli sconti. Ecco quali

11/11/2023 09:00:00

Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio sono queste tre le tratte che partono dall'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi interessate dal provvedimento contro il caro voli, presentato dal vertice della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall'assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, che beneficiano dello sconto del 25% per tutti i residenti in Sicilia.

A questa agevolazione si aggiungerà un ulteriore taglio del 25% per gli studenti e le fasce economicamente deboli. Gli sconti - secondo quanto annunciato in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans di Palermo - potranno giungere fino a un massimo di 150 euro a passeggero.

"Apprendiamo con soddisfazione dell’importante agevolazione sui biglietti aerei - ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra - e manifestiamo il nostro apprezzamento per il provvedimento appena emanato dal governo regionale e dall’assessorato alle Infrastrutture che, certamente, contribuirà in maniera significativa alla mobilità dei cittadini siciliani, verso epicentri fondamentali di interessi economici, sanitari ed istruzione. Sarà prezioso soprattutto nei periodi di alta stagione che vedono schizzare i prezzi in maniera esponenziale".