Il caro voli e gli sconti per i Siciliani. Cosa c'è da sapere. Domande e risposte

12/11/2023 06:00:00

Dopo mesi di denunce, polemiche, decreti che dovevano mettere un tetto alle tariffe, minacce di tagliare le rotte da parte di Ryanair, e alla fine un nulla di fatto, con i biglietti degli aerei che, da e per la Sicilia, specie per il periodo delle festività diventano impossibili per lavoratori e studenti, dal 1° dicembre la Regione Siciliana per combattere il caro voli, farà gli sconti sul costo dei biglietti aerei per tutti i residenti in Sicilia.

È questa la strategia adottata dal presidente Renato Schifani e dall'assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò per contrastare il caro-voli e agevolare i siciliani finora costretti a subire l’impennata dei prezzi, soprattutto nei periodi di alta stagione e festivi. La misura ha come obiettivo il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Sul portale della Regione Siciliana è stato pubblicato l'avviso esplorativo alle compagnie aeree per applicare uno sconto sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia.

Vediamo di saperne di più, e di dare più informazioni possibili con domande e risposte specifiche nell'attesa che le compagnie aderiscano alla proposta della Regione.

Quanto risparmieranno i cittadini residenti in Sicilia che acquisteranno un biglietto aereo?

Il risparmio di cui beneficeranno sull'acquisto di un biglietto aereo sarà del 25%

Cosa bisogna fare per ottenere lo sconto?

Occorrerà dimostrare lo status di residente in Sicilia alla compagnia aerea (anche sulla piattaforma online) o all'agenzia che rilascia il biglietto mediante una autocertificazione all'atto dell'acquisto.

Quali saranno gli aeroporti con i quali è previsto l'applizazione dello sconto?

Lo sconto è avviato sui collegamenti degli aeroporti siciliani con gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino e con gli aeroporti Milano Malpensa, Milano Linate e Milano/Bergamo Orio al Serio, sia in andata sia in ritorno, anche per singola tratta.

Quanto durerà il periodo degli sconti per i voli dei siciliani?

Il periodo nel quale si potrà usufruire degli sconti va dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Come viene applicato lo sconto in base al prezzo d'acquisto del biglietto?

Se il biglietto per singola tratta ha un costo minore o uguale a 50 euro non sarà applicato nessuno sconto. Se il biglietto ha un prezzo tra 50,01 euro e 62,50 euro lo sconto sarà applicato in modo tale che il costo sostenuto dal residente in Sicilia sia al massimo di 50 euro. La riduzione del costo totale del biglietto potrà arrivare fino ad un massimo sconto di 75 euro per singola tratta.

Ci sono delle categorie di persone a cui spetta un ulteriore scontro del 25%?

Un ulteriore sconto del 25%, per un totale quindi del 50%, da applicarsi sui biglietti che costano da 50 euro in su, è riconosciuto dalla Regione Siciliana in favore dei residenti con disabilità dal 67% di percentuale di invalidità, studenti o residenti con basso reddito (ISEE deve essere minore a 9mila 360 euro).

Cosa cambierà operativamente e cosa dovranno fare le compagnie aeree che aderiranno agli sconti proposti dalla Regione?

Le compagnie dovranno adeguare il loro sistema di vendita online. Sarà previsto, dopo aver indicato partenza e destinazione del volo, l'inserimento di una casella da spuntare per i "residenti in Sicilia". Così apparirà il costo del volo e il conseguente sconto da applicare. Le compagnie dovranno indicare sul biglietto aereo emesso lo status di residente del passeggero nelle modalità codificate dalla compagnia aerea. E, infine, verificare lo status di residente al momento del check-in o dell'imbarco.