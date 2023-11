Ecco le migliori scuole in Sicilia e in provincia di Trapani secondo Eduscopio 2023

23/11/2023 06:00:00

Quale scuola superiore scegliere? Quali sono più indicate per proseguire gli studi universitari e quali per immettersi immediatamente nel mondo del lavoro?

Anche quest’anno nel prendere la scelta che cambia la vita di ciascuno studente può essere d’aiuto Eduscopio, lo studio che ogni anno la Fondazione Giovanni Agnelli effettua misurando l’efficacia educativa delle scuole italiane di secondo grado.

L'idea è semplice: per capire se una scuola dà buone basi, si va a vedere cosa è successo a chi si è diplomato in quella scuola e poi si è iscritto all'università.

C’è da dire che le classifiche e le comparazioni fatte da Eduscopio non sempre sono state ritenute attendibili da diversi osservatori. La critica più comunemente mossa a Eduscopio è che confonde la “qualità dell’offerta formativa” con l’origine sociale degli studenti che la frequentano.

Come funziona? Per ogni istituto viene indicato un Indice Fga, che combina media dei voti e crediti acquisiti dando loro lo stesso peso (50/50), e poi ci sono appunto le media voti e la percentuale di crediti ottenuti nel corso del primo anno accademico dagli studenti universitari che si sono diplomati nelle scuole esaminate.

Il report ha analizzato i dati di oltre un milione e 300 mila diplomati provenienti da 7850 scuole in tre successivi anni scolastici dal 2017 al 2020. Dalla ricerca emerge che i diplomati hanno avuto voti più alti alla maturità che in epoca Covid si è svolta solo in forma orale e che tra i nuovi iscritti all’università è aumentata la percentuale di studenti che durante il primo anno non hanno dato nemmeno un esame.

Le migliori scuole in Sicilia

Per quel che riguarda la Sicilia, Palermo, in vetta tra i classici c’è l’Umberto I (70.72) davanti al Garibaldi (66.48), tra gli scientifici il Cannizzaro (69.85) davanti al Don Bosco-Ranchibile (68.48), tra i linguistici il Regina Margherita (56.61) davanti al De Cosmi (56.59), tra i tecnici-tecnologici il Vittorio Emanuele III (46.17) davanti al Volta (45.89). Nell’hinterland buona quotazione per lo scientifico Savarino (71.07) di Partinico.

a Catania il migliore liceo classico è il Cutelli (indice 65.86) davanti allo Spedalieri (64.89). Il capofila catanese tra i licei scientifici è il Galilei (70), seguito dal Principe Umberto (69.46). Galilei leader anche per il linguistico (64.26) davanti al Boggio Lera (62.21). L’indirizzo tecnico-tecnologico vede primeggiare il Marconi (49.2), secondo posto per l’Archimede (48.63). Nell’hinterland spiccano il classico Gulli e Pennisi (70.37) e lo scientifico Archimede (74.38), entrambi di Acireale.

A Messina il primo tra i licei classici è il Maurolico (67.82) davanti al La Farina (67.59), tra gli scientifici l’Archimede (76.41) davanti al Seguenza (70.82), tra i linguistici ancora l’Archimede (73.01) davanti al Bisazza (60.08), tra i tecnici-tecnologici il Verona-Trento (47.54). Nell’hinterland bene lo scientifico Galilei (76.44) di Spadafora.

Il dettaglio dei migliori negli altri capoluoghi (con hinterland). Classici: Empedocle ad Agrigento (62.16); Ruggero Settimo (68.47) a Caltanissetta; Vaccalluzzo (74.96) a Leonforte, in provincia di Enna; Galilei-Campailla (73.96) a Modica, in provincia di Ragusa; Gargallo (65.47) a Siracusa; Ximenes (68.03) a Trapani. Scientifici: Sciascia (65.27) a Canicattì, in provincia di Agrigento; Volta (71.73) a Caltanissetta; Farinato (73.4) a Enna; Fermi (72.23) a Ragusa; Megara (66.9) ad Augusta, in provincia di Siracusa; Fardella (66.25) a Trapani.

In provincia di Trapani

Vediamo, invece, nel dettaglio la provincia di Trapani, distinguendo, appunto, tra la preparazione per l'università e per il mondo del lavoro.

Per l'Università - Nella sezione dedicata alle scuole che preparano meglio agli studi universitari, secondo lo studio di Eduscopio, partiamo dal Liceo Classico. Primo in classifica, in provincia di Trapani, quest’anno è il Liceo “D'Aguirre” di Salemi, con un indice Fga di 70,72.



Il miglior Liceo Scientifico è il Giuseppe Ferro di Alcamo, con un Fga di 72,93. Tra i licei delle Scienze Umane ottiene il punteggio più alto il Rosina Salvo di Trapani, con 57,28 di Fga. Il Liceo Linguistico che secondo i dati di Eduscopio prepara meglio all’università è il Vito Fazio Allmayer di Alcamo con un punteggio di 69,7. L'istituto Girolamo Caruso di Alcamo ottiene un Fga di 56,86 ed è primo in classifica tra gli Istituti Tecnici indirizzo Economico. Mentre il Da Vinci - Torre di Trapani, con 57,31, è al primo posto tra gli Istituti Tecnici indirizzo tecnologico.

Per il mondo del lavoro - Qui è importante osservare l’indice di occupazione dei diplomati. Ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma), su coloro che NON si sono immatricolati all’università (occupati+sottoccupati+altro). Dunque, per valutare la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati, ci concentriamo solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro.

Tra gli istituti tecnici, settore Economico, primo in classifica quest’anno è l’Istituto Ferrigno Accardi di Castelvetrano che ha una percentuale di occupati del 35,54.

Primo in classifica tra gli istituti tecnici con indirizzo Tecnologico è il Mattarella-Dolci di Castellammare del Golfo, con una percentuale di diplomati che entro i primi due anni ottengono per almeno sei mesi un lavoro del 37,03%.

E’ ancora l'Istituto Florio di Erice il primo in classifica tra gli istituti Professionali Servizi con un indice di occupazione entro i due anni del 36,51%, Invece per quanto riguarda il Professionale Industria e Artigianato è primo il Mattarella Dolci di Castellammare con una percentuale del 51,16% degli occupati.