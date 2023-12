Fare Impresa in Sicilia anche il settore turistico ammissibile

15/12/2023 09:00:00

Pubblicato l’atteso bando “Fare Impresa in Sicilia” che ha l’obiettivo di sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, sostenere una nuova generazione di imprenditori, in particolare giovanile e femminile e favorire le start up innovative. Rivolto ad imprese giovanile e/o femminili attive da non più di 3 anni o imprese da costituire, il bando presenta una grande novità rispetto alla prima stesura: l’inserimento del settore turistico tra le attività ammissibili, dunque tutto il settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera, pochissimi i settori esclusi, come per esempio l’agricoltura.

Le proposte progettuali ammissibili devono essere in grado di differenziare l’impresa sul mercato rispetto ai concorrenti, apportare cambiamenti su processi produttivi, generare nuovi target di consumatori o di utenza, soddisfare i bisogni culturali, sociali e sociosanitari, valorizzare attività di ricerca e sviluppo. I programmi di spesa devono essere compresi tra le 50.000 e le 300.000 euro e possono prevedere opere edili aventi ad oggetto interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, macchinari, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione, formazione specialistica ed onori professionali.

L’intensità di aiuto concedibile può arrivare al 90% del totale delle spese ammissibili nel limite del regime “de minimis”. Il cofinanziamento privato deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda mediante estratto conto corrente o attestazione bancaria.

