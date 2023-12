E' ufficiale: Antonini ha comprato Telesud

19/12/2023 19:22:00

Adesso c'è l'ufficialità. Come anticipato qualche settimana fa da Tp24, Valerio Antonini, imprenditore romano proprietario delle formazioni di basket e calcio di Trapani, ha acquistato Telesud, l'emittente televisiva di Trapani di proprietà di Massimo Marino.

Lo comunica una nota di Sport Invest, la società di Antonini. E' stato firmato il preliminare di intesa per l'acquisizione delle quote di Telesud Tre srl, nello studio del notaio Gasbarro, a Trapani. Nella nota, in cui Antonini viene definito "imprenditore innovativo", si parla di "un’avvincente nuova fase per il canale televisivo".

Antonini annuncia investimenti e addirittura parla di un' "epoca rivoluzionaria", per la tv trapanese per "consolidare la sua presenza nel panorama mediatico nazionale".

Non ci sono cifre sull'operazione, anche se, a naso, l'affare sembra l'abbia fatto Marino, che non solo ha venduto l'emittente, che richiedeva, con il passaggio al digitale, sempre più investimenti, ma resterà nelle vesti di direttore del canale per i prossimi tre anni.

Nulla si sa sul futuro del direttore della testata giornalistica, Nicola Baldarotta, della redazione, e del personale tecnico.

“Con l’acquisizione di Telesud tre srl, stiamo ponendo le basi per un significativo sviluppo nel modo in cui comunicano i nostri club sportivi. La televisione diventerà il principale canale di comunicazione a livello nazionale per i due club sportivi, con un nuovo palinsesto arricchito da collaborazioni internazionali. Questo non solo amplificherà la portata della nostra comunicazione, ma contribuirà anche a rafforzare la nostra connessione con i fan e la comunità a livello locale e internazionale” dichiara Antonini.

Massimo Marino ha aggiunto: “Appena arrivato a Trapani, ho subito apprezzato la determinazione di Valerio Antonini nel perseguire i suoi progetti visionari. Il lavoro svolto nei mesi successivi è evidente e non necessita di ulteriori commenti. Questa collaborazione rappresenta una sintesi virtuosa delle nostre esperienze professionali, che darà nuove e ambiziose prospettive ad una realtà già significativa in Sicilia. Nonostante l’assenza di sostegni da gruppi industriali importanti, come avviene per le realtà palermitane e catanesi, abbiamo mantenuto alto il nostro benchmark. L’ingresso di un gruppo imprenditoriale come quello di Valerio darà un fondamentale valore aggiunto al territorio, anche nel settore della comunicazione.”