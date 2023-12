Antonini: "A Trapani mala informazione legata a cattiveria"

21/12/2023 10:51:00

Sempre più protagonista della vita trapanese, Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio, in serie D, e del Trapani Shark, serie A2 di Basket, adesso anche proprietario di Telesud, ha rilasciato una lunga intervista a Sport Web Sicilia.

“Ciò che mi dà fastidio è la continua ricerca del negativo, da parte di quei pochi che scrivono”, dice Antonini, secondo cui “c’è qualcuno che purtroppo cerca di vedere sempre marcio”. “Trapani ha brutte esperienze per via di gente che ne ha approfittato in passato. Questa società è passata dallo sfiorare la serie A, al rischio fallimento, depauperata del marchio sportivo, rendendola di fatto una società praticamente azzerata e con imprenditori che hanno usato il nome di Trapani e il Trapani Calcio per farsi pubblicità”.

Antonini se la prende con “la mala informazione legata all’ignoranza, alla cattiveria, all’invidia che vedo in alcuni soggetti, che cercano costantemente di mandare in giro informazioni false, prive di qualsiasi verità”.

Parla anche del rapporto con la politica locale trapanese: “Mi sono interfacciato con il Comune di Trapani che ha fatto, secondo me, dei miracoli assoluti con noi, facendo un bando a tempi di record per il Palazzetto dello sport, dandoci la possibilità di investire, di collaborare in maniera assolutamente positiva. Io ringrazierò sempre sia il sindaco Giacomo Tranchida che l’assessore allo Sport, Emanuele Barbara – afferma Antonini -, perché hanno visto l’opportunità e l’hanno cavalcata nell’interesse della città e della comunità”. “Io non mi candiderò mai in politica a Trapani – chiarisce – Sarebbe per me assolutamente impossibile e improponibile. Ci sono uomini che possono farlo molto meglio di me”.