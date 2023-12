26/12/2023 22:01:00

Gli aeroporti in Sicilia sono poco raggiungibili.

A un siciliano serve mediamente ben più di un’ora per arrivare al più vicino aeroporto. Poco più di quattro siciliani su dieci, invece, hanno la fortuna di arrivare in aeroporto entro i 30 minuti. La media italiana è di 53 minuti.

Sono i dati del recente rapporto Istat sui tempi di percorrenza per raggiungere gli aeroporti in Italia.

Secondo l’Istat, uno scarso 12 per cento dei residenti siciliani può raggiungere un aeroporto entro 30 minuti. Quasi la metà dei siciliani potrebbero farcela tra i 30 e i 45 minuti. Dipende però anche dal territorio di provenienza. In Sicilia il 57,7 per cento dei Comuni dista più di 60 minuti da un aeroporto, così come il 43,8 per cento della Sardegna e il 66,1 per cento dei comuni del Lazio.