Non hanno diffamato Inguì. Archiviazione per Alagna e Lo Curto

28/12/2023 12:22:00

Il Gup di Marsala ha disposto il proscioglimento per la dirigente scolastica Anna Maria Alagna, preside dell'I.C. "Asta - Sturzo" di Marsala, e l'ex deputata Eleonora Lo Curto (anche lei in passato dirigente scolastica).

Erano state querelate per diffamazione dal coordinatore provinciale di Libera, Salvatore Inguì. La vicenda nasce dalle dichiarazioni di Inguì (ai tempi, era il 2021, direttore dell'Ufficio dei Servizi Sociali per i Minorenni del Tribunale di Palermo) in commissione antimafia, all'Ars, sull'esistenza di una "classe - ghetto" alla scuola elementare Asta, nel quartiere di Sappusi, con molti figli di pregiudicati che vivono nella zona. Le parole di Inguì erano finite nella relazione della commissione antimafia sulla dispersione scolastica in Sicilia ed avevano suscitato molte reazioni.

Tra queste, quelle di Alagna e Lo Curto, che avevano criticato pesantemente Inguì, fratello di un'insegnante della scuola, accusandolo di aver diffuso falsità solo per calunniare l'istituto. Da qui la sua querela per diffamazione a mezzo stampa. Ma per la Gup Amato c'è il non luogo a procedere, perchè Lo Curto e Alagna hanno reagito, anche in maniera dura, ma "per difendere il buon nome dell'istituto" rispetto ad una vicenda che era stata molto enfatizzata dalla stampa.

A chiedere l'archiviazione era stato lo stesso Pm.