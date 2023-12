La Grande Muraglia dell'indifferenza... 

28/12/2023 20:00:00

La Grande Muraglia cinese - e non solo -. L'opera ingegneristica consiste in una lunghissima serie di mura ed è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e inserita fra le sette meraviglie del mondo moderno, le altre sei sono: Chichén Itzá in Messico, Cristo Redentore in Brasile, Machu Picchu in Perù, Petra sito archeologico della Giordania, Taj Mahal mausoleo in India e il Colosseo.

La Grande Muraglia fu costruita dal secondo secolo a.C. per volere dell'imperatore Qin Shi Huang, a difesa dell'impero dalle popolazioni nomadi e, in particolare, dai pericolosi Unni. La sua lunghezza da misurazioni con più recenti strumentazioni tecnologiche-raggi infrarossi,GPS-,risulterebbe lunga 8.850 km.

L'Agenzia Spaziale Europea - ESA - afferma che da un'orbita fra 160 e 320 chilometri, è visibile a occhio nudo. Alla vigilia di Natale, una nuova carovana con migliaia di migranti in Messico ha lasciato lo Stato meridionale di Chiapas, cercando di avanzare verso il confine nord con gli Stati Uniti, a causa della presunta mancata attenzione delle autorità di immigrazione nel risolvere le procedure di regolarizzazione. In base ai calcoli degli attivisti, circa cinquemila persone hanno lasciato la città di Tapachula, tra cui donne incinte e bambini con bisogni speciali.

Ad attenderli il muro lungo più di 1100km, chiamato della vergogna, o di Tijuana, al confine tra Messico e USA. Gli americani a San Diego lo hanno costruito fino a 7/8 mt. dalla battigia. In Ungheria il ministro Presidente Orban ha fatto costruire una barriera di filo spinato e lamette, alta circa 3,5 metri e lunga 523 chilometri, estendendosi lungo tutto il confine serbo e croato.

La Grecia ha completato la costruzione di una barriera di 40 km alla frontiera con la Turchia, per bloccare il possibile esodo di migranti dopo la riconquista dell'Afghanistan da parte dei Taleban. Recep Tayyip Erdogan, il leader di Ankara sostiene che l'Afghanistan e l'Iran - una via chiave per gli afghani verso la Turchia - dovrebbero essere sostenuti o una nuova ondata migratoria sarà "inevitabile". Si è narrata una Grande Muraglia dell'indifferenza.

Vittorio Alfieri