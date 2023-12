Il sindaco di Campobello: "Non ho cambiato il Prg di nascosto, opposizione offensiva"

28/12/2023 11:35:00

Egregio direttore,

in riferimento all’articolo “Il sindaco di Campobello cambia il PRG di nascosto" riportato nella sua testata giornalistica online TP24, al fine di ristabilire la verità dei fatti, si precisa che il procedimento e, quindi, l’iter di approvazione del nostro piano regolatore è contemplato dall’art. 3 della L.R. 71/78 che cita testualmente “Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta...omississ...”. Ad oggi la variante al piano regolatore non è stata ancora adottata dal consiglio comunale che si è dichiarato legittimamente incompatibile in rispetto proprio alle prescrizioni della stessa norma e, per questa ragione, con decreto dell'assessore Elena Pagano che ha ricevuto la mia richiesta corredata dalle dichiarazioni di incompatibilità di tutti i 16 cc (maggioranza e minoranza), è stato nominato, quale commissario ad acta per la variante di piano, l'arch. Donatello Messina.

Quei 5 firmatari che hanno scritto l’ingannevole comunicato offensivo e lesivo della mia immagine e della mia serietà e correttezza politico amministrativa, chiedendo un’assemblea cittadina, dunque, sono falsamente ignari della norma che regola il procedimento di approvazione e hanno artatamente scritto la nota in questione perché vogliono a tutti i costi che questo sindaco non riesca a dotare il comune di uno strumento così importante che da decenni nessuno è riuscito a concretizzare. E tutto ciò nuoce alle loro mire politiche future!

Proprio in ossequio del citato art. 3 della L.R. 71-78, infatti, sarà data adeguata diffusione alla variante al PRG, allorquando adottata, al fine di potere dare la possibilità ai cittadini, alle parti sociali e politiche e agli operatori economici, di presentare le osservazioni o le opposizioni che si ritengono necessarie da parte di ciascuno.

Alla luce dei chiarimenti forniti, in ultima analisi, proprio per la delicatezza e l’importanza dell'argomento trattato, anche il titolo della notizia riportata appare, infine, non rispondente alla verità dei fatti e allo stesso contenuto della missiva inviata dai 5 firmatari, stante che il sottoscritto "non ha cambiato nessun prg di nascosto".



Il Sindaco

Giuseppe Castiglione