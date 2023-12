"Sparami", il nuovo singolo di Satiro

30/12/2023 09:00:00

"Sparami" è il nuovo singolo di Satiro, disponibile su tutti i digital store. Il cantautore l'amore e il forte desiderio di essere ricambiato. Una ballad energica che mostra la passione dell'amore.

"Sparami" si apre con voce e pianoforte. Una dedica d'amore, una richiesta di essere amati che diventa sempre più intensa aggiungendo strumenti e una voce potente.

"Sparami è un brano intimo e molto passionale. Può riguardare la vita di ognuno nell'ambito amoroso. Racconta la relazione travagliata in cui però ci si completa a vicenda aprendosi completamente, quasi visceralmente, con l'altra persona.

La forte Intensità di emozioni mi porta a gridare a squarciagola, in senso puramente allegorico e parafrasando, ”Sparami” come a dire: ”Vorrei che questi attimi con te fossero interminabili”. Vorrei ricevere da te “pallottole” di solo e intenso amore", così l'artista descrive il proprio brano.

Biografia - Satiro è Ignazio Piccichè, classe 94 nato ad Alcamo. La musica ha sempre fatto parte della sua vita. Già a 3 anni giocava con la tastiera del pianoforte, sempre attratto da suono, ritmo e musica.

La passione si trasforma in qualcosa di più serio quando incomincia a dedicargli anima e corpo. Studia violoncello al Conservatorio per poi dilettarsi anche nello studio di chitarra, basso e pianoforte.

Satiro non si limita a suonare, ma scrive e canta i propri pezzi. Nel 2020 pubblica il suo primo singolo "Sorridi alla vita" e da quel momento non si è più fermato. Tra i brani che hanno suscitato in modo particolare l'interesse del pubblico troviamo "Senza una meta". Il 1 dicembre 2023 pubblica il suo nuovo singolo "Sparami".