Il Covid in Sicilia, la situazione. Trapani seconda per decessi nel 2023

31/12/2023 06:00:00

Natale e Capodanno con il Covid. Ancora una volta in provincia di Trapani, quattro anni dopo l’inizio della pandemia, facciamo i conti con il virus. E così l’Asp di Trapani ha invitato tutti “ad aderire alla campagna vaccinale contro il Covid-19”. Anche perchè Trapani è la seconda provincia per decessi da Covid in Sicilia nel 2023.



La vaccinazione è una scelta libera e fondamentale, e - sottolinea l’Asp - “rappresenta un efficace strumento di prevenzione contro il Covid-19, per questo motivo è essenziale non abbassare la guardia, per proteggere la salute nostra e dei nostri cari, in particolar modo per le persone più fragili e per questo “vulnerabili”, per i quali è fortemente raccomandata”.

La vaccinazione è gratuita e consigliata per tutta la popolazione.

Per essere vaccinati non è necessario l’appuntamento, basta recarsi presso i centri vaccinali distrettuali dell'Asp negli orari sotto indicati, oltre che nel corso delle aperture straordinarie che saranno di volta in volta comunicate.

Inoltre, è possibile rivolgersi ai Medici di Medicina Generale, che sapranno fornire le informazioni utili per ricevere la vaccinazione.

Orari di apertura degli Ambulatori Vaccinali di Igiene Pubblica Distrettuali per la vaccinazione anti-covid19:

Trapani-Erice Viale delle Province n° 2 - presso Cittadella della Salute - Palazzo Giglio

LUN = 09:00 - 12:00;

MAR = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00 ;

MER = 09:00 - 12:00;

GIO = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00 ;

VEN = 09:00 - 12:00

Marsala Piazza Marconi n° 1

LUN = 09:00 - 12:00;

MAR = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00 ;

MER = 09:00 - 12:00;

GIO = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00 ;

VEN = 09:00 - 12:00

Mazara del Vallo via Furia Tranquillina n° 1

LUN = 09:00 - 12:00;

MAR = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00 ;

MER = 09:00 - 12:00;

GIO = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00 ;

VEN = 09:00 - 12:00

Castelvetrano Piazza Martiri D'Ungheria

LUN = 09:00 - 12:00;

MAR = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00 ;

MER = 09:00 - 12:00;

GIO = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00 ;

VEN = 09:00 - 12:00

Alcamo Viale Europa 60

LUN = 09:00 - 12:00;

MAR = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00 ;

MER = 09:00 - 12:00;

GIO = 09:00 - 12:00 e 15:30-17:00 ;

VEN = 09:00 - 12:00



La situazione oggi

Intanto qual è la situazione in Sicilia? Sono pochi i comuni con picchi di contagio nel Sud dell'isola. Ma la realtà è ben diversa e il virus circola molto di più.

Un dato sembra chiaro a tutti: nell'Isola i casi a dicembre si sono moltiplicati, però, non tutti si sottopongono al test e non tutti denunciano l'infezione.

Il termometro più realistico sono i pronto soccorso dell'isola. Il sistema di monitoraggio delle code vede al Civico di Palermo un indice di sovraffollamento oltre il 160% mentre al Cervello siamo quasi al 200% e al Villa Sofia al 300%.

Il 2023

Sono 55.394 i casi di Covid-19 rilevati nel 2023 in Sicilia, mentre i pazienti ricoverati da inizio anno in reparti ordinari e in terapia intensiva sono stati 4.080.

Il numero di decessi quest'anno è di 467 persone.



Il tasso di letalità dell'infezione è stato pari allo 0.85%.

L'incremento della mortalità naturalmente è in relazione alle fasce d'età, i più colpiti sono stati gli anziani. Da inizio pandemia, il numero di infezioni rilevate dal sistema dell'Istituto superiore di sanità ammonta a 1 milione 889mila 755.

La curva epidemica ha mostrato un picco quest'anno in gennaio per poi diminuire durante tutto l'anno con periodiche oscillazioni con i valori massimi in aprile, settembre e dicembre. I dati sono stati elaborati dal Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana.

"Le nuove ospedalizzazioni - spiega Salvatore Requirez, direttore generale del Dasoe - hanno seguito la curva epidemica, mostrando cicli che rispecchiano l'andamento dei contagi. I picchi dei ricoveri sono successivi a quelli dei nuovi contagi, rappresentano quindi l'evoluzione temporale della malattia nelle persone infette". Sul fronte dei decessi, l'età media dei pazienti morti e positivi al Covid-19 è 80 anni; sono state 195 le femmine che hanno perso la vita a causa dell'infezione, mentre 272 i maschi. La provincia con il maggior numero di decessi, quest'anno, è stata Catania con 175, seguita da Trapani 68 e Ragusa 60, in mezzo Palermo e Messina 48, a seguire Agrigento 25, Siracusa 17, infine, Caltanissetta 13 ed Enna 11.