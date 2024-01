Vela: Bruna Ferracane Campionessa del Mondo Windsurfer

04/01/2024 14:09:00

La marsalese Bruna Ferracane vince il Campionato del Mondo Windsurfer che si è tenuto a Perth in Australia dal 29 dicembre al 04 gennaio 2024. La velista lilibetana, tesserata per il Club Albaria di Palermo, all'ultima regata possibile sulle nove in programma della course-race, la regata di flotta, ha superato sia l’americana Lanee Beashel che l'australiana Sarah Kenny aggiudicandosi così il titolo mondiale. Per non farsi mancare nulla Bruna Ferracane, sempre nella stessa manifestazione, è giunta seconda nello slalom dimostrando sempre più che in questa disciplina i velisti marsalesi hanno sempre qualcosa da dire. Infatti, nel 2022 ai Mondiali precedenti, nelle acque palermitane di Mondello, i suoi concittadini Laura Linares nello slalom femminile e Silvio Catalano nella long distance medio-leggeri vinsero anche loro il titolo Mondiale.