Marsala, gli aumenti della mensa. Il Sindaco Grillo fa muro: "Famiglie già avvisate"

05/01/2024 13:32:00

Non si torna indietro. I maxi aumenti della mensa scolastica a Marsala, voluti dal Sindaco Massimo Grillo, non verranno ritoccati. Insomma, da lunedì sarà davvero una mensa per ricchi.

Lo ha precisato stamattina il primo cittadino nel corso della conferenza stampa sulla sua attività amministrativa: "Gli aumenti restano - dice - anche perchè le famiglie erano state avvisate che da Gennaio sarebbero scattati gli aumenti".

Il Sindaco quindi non arretra di fronte al malcontento delle famiglie, con molte mamme che hanno annunciato azioni di protesta e che da lunedì daranno dei panini ai bambini per evitare il salasso degli aumenti.

Secondo Grillo gli aumenti sono dovuti al fatto che la gara per il servizio mensa risale a sei anni fa "con i costi di allora". Grillo dice inoltre che, forse, verranno stanziate delle somme per rimborsare le famiglie meno abbienti.