Trapani, l'ultimo bilancio approvato è del 2021

06/01/2024 00:00:00

"L'amministrazione comunale questa volta è al primo posto. Siamo l'unico Comune in Italia senza strumenti finanziari 2022 - 2023 e bilancio preventivo. E il 2 gennaio la Giunta ha chiesto al Consiglio l'autorizzazione, fino al 15 marzo, alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2024"

Sono le parole dell'ex presidente del consiglio comunale di Trapani, Giuseppe Guaiana, capogruppo di "Amo Trapani", dopo che la Giunta Tranchida il 2 gennaio ha approvato una delibera con la quale chiede al consiglio comunale il via libera alla gestione provvisoria. Passaggio fondamentale poiché l'ultimo Bilancio approvato è del 2021 ed il Previsionale collegato era in vigore fino al 2023.

Dal 1° gennaio, quindi, il Comune di Trapani non ha una previsione di spesa e Guaiana sottolinea come "senza questa delibera non si possono pagare gli stipendi ai dipendenti comunali e garantire i servizi essenziali come il ritiro dei rifiuti porta a porta. E pensano ancora ad aumentarsi lo stipendio...".