Piove in tutta la Sicilia. Maltempo fino a venerdì

10/01/2024 08:36:00

Altra giornata di pioggia in Sicilia quella di oggi, mercoledì 10 gennaio.

Un’area di bassa pressione interesserà la nostra regione portando tempo instabile dal pomeriggio, ma soprattutto in serata in tutta l’isola.

Mattinata interlocutoria con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso , dal pomeriggio e la sera intensificazione della nuvolosità con rovesci e temporali in tutta la regione, soprattutto sui settori orientali e jonici .

Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

Mercoledì 10 Gennaio: giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, min 12°C, max 14°C. Entrando nel dettaglio, avremo qualche nube sparsa al mattino, deboli rovesci di pioggia al pomeriggio, pioggia moderata o forte alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 14°C, la minima di 12°C alle ore 7, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1560m alle ore 21 e la quota neve minima sarà 1280m alle ore 22. I venti saranno moderati da Sud sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 21km/h, moderati da Sud-Sud-Est alla sera con intensità di circa 27km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 1.3, corrispondente a 374W/mq.

Giovedì 11 Gennaio: giornata caratterizzata da da pioggia e temporali, temperatura minima 12°C, massima 14°C. In particolare avremo molto nuvoloso o coperto al mattino, pioggia o rovesci anche intensi al pomeriggio, temporale alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 11 e sarà di 14°C, la minima di 12°C a mezzanotte, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1700m a mezzanotte e la quota neve minima sarà 1340m a mezzanotte. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Sud-Ovest con intensità di circa 25km/h, alla sera moderati provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 21km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 19 e sarà di 4200m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 0.2, corrispondente a 141W/mq.

Venerdì 12 Gennaio: giornata caratterizzata da piovaschi intermittenti, temperatura minima di 10°C e massima di 14°C. Entrando nel dettaglio, avremo fenomeni a carattere di pioggia debole al mattino, qualche nube sparsa al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 14°C, la minima di 10°C alle ore 23, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1430m alle ore 23 e la quota neve minima sarà 1530m alle ore 5. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 14km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità compresa tra 29 e 34km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 1.6, corrispondente a 424W/mq.