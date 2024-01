Handball: Erice perde il match di andata degli ottavi di European Cup

15/01/2024 08:00:00

Sconfitta esterna nella gara d’andata degli ottavi di finale dell’European Cup per l’Handball Erice, che ha perso il confronto con le spagnole del Granollers con il risultato finale di 34 a 27. Dopo una prima fase di equilibrio, le ericine hanno riscontrato fatica nella produzione offensiva del gioco, che ha portato così all’allungo delle padrone di casa sul finale del primo tempo. Nella seconda parte dell’incontro, le reti di Tarbuch non sono sufficienti per riaprire il match. La doppia sfida adesso si sposta in Sicilia, quando sabato 20 gennaio, a partire dalle 17.30, al PalaCardella, Erice ospiterà Granollers per la sfida di ritorno, che deciderà il passaggio del turno.

Tabellino: KH-7 BM. Granollers vs Ac Life Style Erice 34-27 - (18-11; 34-27)

KH-7 BM. Granollers: Rodrigues (p), Bruach, Vila 5, Hombrado, Gonzalez 2, Guarieiro 6, Tort, Somaza 3, Perez, Portillo 4, Castanera 2, Jallow, Polonio 5, Mera (p) 2, Capdevila 5, Lopez. Allenatore: Robert Cuadradas.

Ac Life Style Handball Erice: Masson (p), Bernabei, Notarianni, Tarbuch 10, Losio 1, Basolu, Cozzi, Pugliara, Gorbatsjova 1, Manojlovic 6, Benincasa, Iacovello (p), Nkou 1, Storozhuk 3, Ekoh 5, Ramazzotti (p). Allenatore: Nikola Manojlovic.

Arbitri: Zsofia Marton e Rita Dane.