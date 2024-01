  Scuola. Nascono nuovi indirizzi in provincia di Trapani. Ed è tempo di Open Day

20/01/2024 06:00:00

Gennaio è il mese delle scelte. Il mese in cui gli studenti della scuola media iniziano a capire quale istituto superiore frequentare. Le scuole infatti stanno organizzando gli open day, delle giornate in cui ogni istituto mostra agli studenti (e alle famiglie) l’offerta formativa e l’ambiente di apprendimento.



In Sicilia, il prossimo anno, ci saranno nuovi indirizzi di studio per 50 istituti scolastici superiori di secondo grado della Sicilia. L'assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha autorizzato le scuole che ne hanno fatto richiesta all’attivazione dei nuovi corsi a partire dall’anno scolastico 2024-2025. In particolare, i 66 nuovi indirizzi (qui l'elenco) saranno attivati in quattro scuole della provincia di Agrigento, una dell'Ennese, quattro del Nisseno, undici del Catanese, undici del Messinese, sei del Palermitano, uno del Ragusano, sei della provincia di Siracusa e sei in quella di Trapani.



«Con l’attivazione di questi nuovi indirizzi di studio – dice l’assessore Turano – abbiamo dato risposta ai bisogni e agli interessi dei territori e offerto ai giovani l’opportunità di frequentare percorsi formativi spendibili in settori in crescita e capaci di fornire nuovi sbocchi lavorativi. Gli indirizzi di studio che saranno attivati nel prossimo anno scolastico sono il frutto del lavoro condotto dall’assessorato all’Istruzione in sinergia con i comuni e l’Ufficio scolastico regionale, che punta a realizzare una distribuzione territoriale dell’offerta didattica razionale e rispondente ai bisogni di istruzione e formazione che la società richiede».



Diversi i nuovi indirizzi attivati, tra cui il liceo scientifico a indirizzo sportivo; il liceo artistico con varie articolazioni; grafica e comunicazione; servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera; liceo musicale e coreutico; agraria, agroalimentare e agroindustria; tecnico economico “Amministrazione, finanza e marketing”; meccanica, meccatronica ed energia; telecomunicazioni. Tre corsi di servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera saranno attivati nelle sezioni carcerarie di Gela, Trapani e Castelvetrano.

NUOVI INDIRIZZI IN PROVINCIA DI TRAPANI

Sono sei i nuovi indirizzi nelle scuole della provincia di Trapani.

Al Ruggero D’Altavilla di Mazara del Vallo nasce l’indirizzo Sistema moda.

All’Istituto Ignazio e Vincenzo Florio di Erice nascono tre indirizzi: Enogastronomia. articolazione sala e vendite nel corso serale quinquennale; articolazione sala e vendita nella sede carceraria; Istituto tecnico ed agrario articolazione produzioni e trasformazioni. All’Itet Garibaldi di Marsala, Istituto tecnico con indirizzo meccanica, meccatronica ed energia con articolazione energia. Isis A. Damiani, Grafica e comunicazione Iss S. Calvino – G.B. Amico a Trapani, con indirizzo meccatronica ed energia - articolazione energia. Ip V. Titone a Castelvetrano, istituto professionale con articolazione enogastronomia presso la sede carceraria.

Inoltre al Liceo “Pascasino” di Marsala e all’Istituto “Florio” di Erice nascono i Licei del Made in Italy.



GLI OPEN DAY

Diversi gli open day nelle scuole in questo fine settimana.



Si svolgerà domenica 21 gennaio alle ore 16, nella sede centrale di via Barresi, a Casa Santa Erice, l'Open Day dell'Istituto Superiore “I. e V. Florio” che presenta quest'anno due importanti novità in merito all'offerta formativa per il prossimo anno scolastico 2024/25: l'indirizzo Tecnico Agrario con l'attivazione dell'articolazione Produzioni e Trasformazioni e il liceo del Made in Italy.

Si chiude così la filiera che qualifica il settore agroalimentare: dalla produzione alla trasformazione alla valorizzazione attraverso le strategie di comunicazione e marketing.



Questi i tre percorsi attivi presso l'istituzione scolastica: l'indirizzo Professionale per l'ospitalità e l'enogastronomia, l'indirizzo Tecnico-agrario, e il liceo del Made in Italy, che sono interconnessi e hanno come valore aggiunto il know how strutturato costruito negli anni, la capacità della scuola di interlocuzione con il territorio e gli stakeholders, e la realizzazione di un'azione di sistema che mette in rete diverse componenti della filiera finalizzata alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e territoriale.

Per l'occasione saranno specificati gli indirizzi di studio, le discipline, le prospettive future e i profili di uscita di ogni percorso. “Non mancherà l'aspetto ludico - specifica la Dirigente Scolastica, Pina Mandina - che metterà ai fornelli i nostri futuri studenti in una competizione culinaria dedicata ai piatti e alle bevande della salute”. Un appuntamento importante per gli alunni e le famiglie, un'occasione per capirne di più e scegliere consapevolmente.

L’ Istituto Tecnico Per Geometri “R. D’altavilla” di Petrosino parte dalle “Fondamenta” e incontra gli esperti della Fondazione Geometri Italiani. L’incontro è previsto per domani, domenica 21 Febbraio dalle ore 16:00 alle ore 20:00, presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Petrosino che apre le porte a tutti quelli che vorranno incontrare gli esperti della Fondazione nel giorno dell’Open Day. La Fondazione presenterà un laboratorio didattico innovativo, tecnologicamente avanzato, che si basa su una web app appositamente sviluppata per proporre agli studenti la progettazione in 3D. Il software mette a disposizione delle classi terze delle scuole medie una library con gli elementi che concorrono a definire il grado di “sostenibilità” dell’idea progettuale e il ruolo del geometra, come protagonista dell’ambiente.





PROGETTI NELLE SCUOLE

L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale ha approvato e finanziato il progetto “Conosciamo il Liberty” presentato dall’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo di Castelvetrano, finalizzata a promuovere interventi che facilitino la comprensione dell’importante fase storica legata al Liberty quale strumento interpretativo di valori storici, culturali, funzionali e socio simbolici. Il progetto presentato dall’Istituto castelvetranese, risulta tra i tre approvati per la Provincia di Trapani, infatti sono destinatari di finanziamento anche due Istituti della Città capoluogo.



L’istituto Florio di Erice, invece, sarà protagonista del Cooking Quiz, il concorso didattico degli Istituti Alberghieri d’Italia, giunto all’ottava edizione che vedrà partecipare 35.000 allievi pronti per l’8^ edizione.

Si tratta di un prestigioso concorso didattico nazionale che coinvolge ogni anno gli Istituti Alberghieri d’Italia.

I veri protagonisti del format saranno gli studenti e le studentesse delle classi 4^ degli indirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria/arte-bianca. Attraverso la gamification, il concorso trasferirà nozioni e informazioni importanti, per poi valutarne il grado di apprendimento. Saranno proposte sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria classe, nonché competizioni tra classi per determinare il gruppo che accederà alla fase successiva, ovvero la Finalissima Nazionale in programma il 22 maggio al Teatro Olimpico di Roma. 105 gli Istituti Alberghieri già iscritti all’ottava edizione che prevedrà due modalità di partecipazione: il "Cooking Quiz in presenza", che porterà lo staff direttamente a scuola, e il "Cooking Quiz digital", che consentirà di raggiungere le scuole attraverso collegamenti digitali.