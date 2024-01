Nuove frontiere del vino, alle Cantine Pellegrino l'evento di Goals Technologies con Assoenologi

23/01/2024 15:21:00

Nell'affascinante scenario di Ouverture Pellegrino al Lungomare Battaglia delle Egadi a Marsala, si è tenuto il 18 gennaio il convegno "Tecnologie innovative per il mondo del vino ed etichettatura ambientale, nutrizionale e degli ingredienti". L'evento, organizzato da Goals Technologies, è stato introdotto dal Presidente di Assoenologi nazionale Riccardo Cotarella ed ha visto la partecipazione di figure di spicco del settore, offrendo una panoramica esaustiva sulle nuove frontiere tecnologiche nel mondo vitivinicolo, affrontando argomenti cruciali per l'industria quali biodiversità con 3Bee, gestione dell’hospitality e delle vendite dirette con Divinea - Wine Suite e dell’importanza dei dati e di Wine BI con hiop.

Non sono mancati al convegno i saluti istituzionali dell'enologo Salvatore De Vita vice presidente di Assoenologi Sicilia, Benedetto Renda, Presidente Cantine Pellegrino, Antonio Rallo, Presidente Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia, Gaetano Aprile, Direttore IRVO e Nicola Di Forti, Funzionario ICQRF Sicilia. L'evento è stato moderato da Enrico La Sala in doppia veste sia con Goals Technologies che con hiop.

Il focus sull’etichettatura ambientale, nutrizionale e degli ingredienti ha visto l'intervento di Marco Giuri, Wine Lawyer e Legale Assoenologi, che ha fornito preziose informazioni sulla normativa, mentre il CEO di GOALS Vincenzo La Sala, ha presentato SEL, il software innovativo per conformarsi alle normative vigenti.



L'evento ha fornito, quindi, uno sguardo approfondito sulle innovazioni del settore vinicolo, evidenziando l'importanza delle nuove normative e delle tecnologie nel plasmare il futuro del vino italiano. La digitalizzazione è il futuro del settore, in quanto la tecnologia può essere un alleato prezioso per lo sviluppo sostenibile e la crescita!

Di seguito il video del convegno







(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)