Favignana: intimidazione con un bossolo di fucile a Michele Rallo

30/01/2024 18:13:00

Vigliacca intimidazione a Michele Rallo.

Rallo, membro della segreteria provinciale del Partito Democratico di Trapani e membro dell'Assemblea regionale del PD, ha trovato, infatti, sul parabrezza della sua auto, sotto casa, questa mattina un foglio di giornale ripiegato con all'interno un bossolo di fucile. La pagina del giornale, tra l'altro, commemorava l'uccisione per mano mafiosa del giornalista Mario Francese.

Tanti i messaggi di solidarietà per Rallo, da sempre impegnato a tutela dell'ambiente, a Favignana e nelle Egadi, e per la legalità.

L’Amministrazione comunale di Favignana ha espresso solidarietà a Rallo e il sindaco Francesco Forgione ha detto: “Manifestiamo la nostra vicinanza a Michele Rallo per l’atto intimidatorio subito. Intimidazioni di questo tipo vanno respinte con forza. Auspichiamo che sia fatta piena luce su questo grave episodio”. Domenico Venuti e Valentina Villabuona, rispettivamente segretario del Pd e presidente dell’assemblea provinciale trapanese, hanno detto: “Esprimiamo la nostra solidarietà a Michele Rallo, membro della segreteria provinciale del Partito democratico di Trapani e dell’assemblea regionale del Pd Sicilia per il vile atto intimidatorio. Continueremo a lavorare insieme a Michele, portando avanti la buona politica di cui si è fatto promotore in questi anni, consapevoli che non saranno questi gesti a fermare l’azione del Pd”. E “totale vicinanza e solidarietà a Michele Rallo, dopo intimidazione subìta e denunciata” ha espresso anche il segretario regionale del Pd, Antony Barbagallo.

Il segretario del Pd condanna “l’infame atto intimidatorio di cui è stato vittima. Sono segnali inquietanti quelli rivolti a Rallo – conclude – e ci auguriamo che inquirenti e forze dell’ordine facciano luce al più presto”.