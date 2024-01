Modivo si presenta: il tuo passaporto per lo stile e l'eccellenza della moda internazionale

30/01/2024 09:40:00

Modivo è un marketplace di grandi brand internazionali della moda luxury, dove è possibile fare acquisti on line, in modo semplice e sicuro.



Lo stile è quel complesso di scelte che identificano una persona attraverso mezzi espressivi come possono essere gli abiti e gli accessori. Le mode passano, lo stile resta, magari si evolve, ma è sempre unico.



E chi vuole esaltare il proprio stile può contare sulla vasta gamma di abiti e accessori per donna, uomo , bambino offerta da MODIVO, marketplace di grandi brand internazionali della moda luxury. Su MODIVO è possibile fare shopping on line in modo semplice e sicuro.

Come scegliere gli outfit su MODIVO?

Su MODIVO si può ricercare il proprio stile consultando i prodotti di oltre 515 marchi suddivisi in Top Brand, Premium e Designer.



Inoltre, il sito presenta sette menù suddivisi, a loro volta, in categorie: un layout che consente al cliente una navigazione più semplice e intuitiva. I menù sono “Novità”; “Brand”; “Abbigliamento”, “Calzature”, “Sport”, “Accessori”, “Premium” e “Promo”, questi ultimi con proposte e offerte che vogliono fidelizzare il cliente.



Coloro che amano lo stile anche nei piccoli particolari, possono utilizzare accessori sofisticati e di buon gusto come, per esempio, gli occhiali dalle linee minimal di Fendi. Per apprezzarne la bellezza, visitare la pagina https://modivo.it/c/modivo/marca:fendi.



Che sia da Pc, tablet o smartphone, navigare nel catalogo MODIVO è un’esperienza entusiasmante e intuitiva perché l’azienda mira a soddisfare nel miglior modo possibile i gusti del cliente che può selezionare i prodotti in base a “taglia”, “colore”, “offerta”, “prezzo”, “marca”. Non solo: a ogni prodotto è affiancata una accurata scheda descrittiva e fotografie di qualità che suggeriscono anche gli abbinamenti.

Tra i brand presenti su MODIVO c’è anche Diesel?

Tre le oltre 500 marche presenti su questo marketplace è presente questo brand dal nome dell’azienda fondata, nel 1978, da Renzo Rosso e Adriano Goldschmied. Diesel è un brand iconico dell’universo “jeans” ma le sue collezioni includono anche altri prodotti come felpe, giacche in pelle. scarpe, borse e orologi. per i capi in jeans, tuttavia le collezioni includono anche altri articoli, tra cui giacche in pelle, abiti e altri accessori. Su MODIVO si trova un’ampia scelta di prodotti Diesel per un look grintoso e easy.

Con MODIVO sempre uno stile al top

Con MODIVO il proprio stile sarà sempre al top. Navigando da pc, tablet e smartphone si scoprono tanti brand di lusso e le ultime tendenze moda. Ma soprattutto, su MODIVO lo shopping è sicuro, grazie anche alla rete di assistenza clienti. Perché per MODIVO tutto ruota intorno alla persona e la fiducia del cliente è quanto di prezioso ci sia per l’azienda.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)