"Tornare in Sicilia? Meglio restare in Tunisia". La lettera del professore trapanese deluso

30/01/2024 09:19:00

"Ho lasciato Trapani 34 anni fa per la Tunisia. Tornare? No. In Sicilia non cambia nulla". E' la lettera di un siciliano deluso, che ha lasciato Trapani non per un Paese del Nord ma per la Tunisia. E si collega alla storia della donna brasiliana scappata da Trapani, la cui storia ha suscitato molte reazioni in queste ore.

Ecco la lettera del professor Alfonso Campisi, docente all'Università di Tunisi.

Ho letto con attenzione l'articolo della signora brasiliana delusa dalla città di Trapani.

Una città e una regione che non sono mai riuscite a decollare malgrado i milioni arrivati in tutti questi anni dall'UE.

Un'isola che potrebbe essere un paradiso e il centro del Mediterraneo, il trait d'union fra Africa e Europa.

E invece niente. Ho lasciato la Sicilia 34 anni fa e non per il Nord Europa ma per andare più a sud, in Tunisia, dove mi é stato riconosciuto il posto che meritavo. Rientrare in Sicilia, in Italia? No grazie.

E ad ogni qualvolta che ritorno per ritrovare i pochi affetti rimasti a Trapani, fuggo alcuni giorni dopo perché amareggiato dalla calma piatta e dal fatalismo, uguali esattamente a quelli che lasciai ben 34 anni fa.

Un siciliano deluso.