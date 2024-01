Volley: l'imbattuta Fenice Volley vince anche la Coppa Sicilia di serie C

30/01/2024 12:10:00

Avere vinto l’ambito trofeo regionale della Coppa Sicilia 2023-24 di serie C Femminile per le ragazze del Presidente Rino Fontana, fissa un punto di partenza importante, per l'intera società, nata appena 6 mesi fa. La Fenice Volley si è imposta, in semifinale contro la Stefanese Volley per 3 set a 0 (25-18 / 25-22 / 25-9) ed in finale ha superato anche la Junior Volley Palermo, sempre con lo stesso risultato, 3-0 (25-19 / 25-12 / 25-14) in una partita dominata fin dalle battute iniziale con capitan Lombardo splendida trascinatrice. Punteggio mai in discussione e la Figeo ha sfruttato la superiore cifra tecnica battendo nettamente le avversarie. Prosegue, dunque, la straordinaria serie positiva che tra campionato e coppa ha raggiunto quota 11 successi consecutivi senza concedere nemmeno un set!

“Sono contento per la società - commenta il coach Luigi Allegra - perchè in questi mesi abbiamo fatto tanti sacrifici sotto ogni punto di vista e questo è una piccola ricompensa. Questo è un trofeo, primo in assoluto, per una società che merita traguardi molto più importanti, lavoreremo per conquistarli. Abbiamo un obbiettivo preciso, cercheremo di conquistare la categoria nazionale. Stiamo lavorando bene, sia con le ragazze che hanno più esperienza che con le giovani, che si stanno facendo trovare pronti quando chiamate in causa e dando un contributo fondamentale. Quello di far crescere i giovani è un nostro ulteriore obbiettivo, far sperare loro palcoscenici sempre più importanti”.