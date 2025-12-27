Volley A2: domani derby di Sicilia contro Messina per la Sigel Seap Marsala Volley

27/12/2025 11:30:00

Per la quindicesima giornata di stagione regolare, nel campionato serie A2 Tigotà di Volley femminile, la Sigel Seap Marsala Volley affronterà in trasferta le peloritane del Gruppo Formula 3 Messina. Un derby che non può essere considerato soltanto come un appuntamento in calendario, ma un’occasione importante per resettare questo girone di ritorno in cui le lilibetane di Coach Lino Giangrossi non hanno conquistato punti a fronte di quattro sconfitte consecutive, un trend che ha reso la classifica sempre più preoccupante. A dispetto della matematica che ancora non lo ha decretato, il sogno di agganciare l’ultimo treno per la Pool Promozione sembra svanito, ed il focus si è ristretto sull’obiettivo minimo di prepararsi alla battaglia per la Pool Salvezza. Sebbene la Gruppo Formula 3 non sia una diretta concorrente in questa corsa, la sfida assume i contorni di un vero e proprio laboratorio per la permanenza in A2. Il sodalizio caro al Presidente Alloro ha bisogno di ritrovare quell’efficacia di gioco e quella costruzione di punti set necessarie per rimettersi sulla giusta carreggiata.

Il derby contro Messina porta con sé anche il ricordo di una battaglia epica andata in scena nel match di andata, quella sera al PalaSanCarlo, fu uno scontro vibrante, intenso e combattuto fino all’ultimo pallone, conclusosi solo al tie-break dopo tre ore di gioco ad alta intensità. Il Marsala Volley lottò con determinazione ed orgoglio fino al 15/17 finale di un tie-break al cardiopalma. Le marsalesi, pur sconfitte, dimostrarono allora la capacità di mantenere un ritmo competitivo contro una delle squadre più organizzate del girone. Il DS Maurizio Buscaino, in occasione della sfida di andata, aveva sottolineato la delicatezza della stagione e la necessità di tanta concentrazione e sacrificio in palestra per venire a capo di un girone molto equilibrato. Oggi, questa necessità è più impellente che mai. A Messina, la Sigel Seap dovrà affrontare la sfida con la giusta convinzione e l'imperativo di trasformare la delusione delle recenti sconfitte in energia positiva. Si tratta di una partita difficile e piena di incognite, ma fondamentale per testare la tenuta mentale e tecnica del roster in vista degli scontri diretti che decideranno la permanenza in Serie A2.

Diretta Youtube del match a partire dalle ore17:00 sul profilo "Volleyball World Italia". Di seguito le intervista pre partita alla opposto Amelìe Vighetto ed a Coach Lino Giangrossi:



