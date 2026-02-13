Volley A2: nel giorno di San Valentino, il Marsala Volley sfida la capolista Altino

13/02/2026 09:00:00

Non sarà un sabato qualunque quello che si appresta a vivere la Sigel Seap Marsala Volley. Nella giornata dedicata agli innamorati, il calendario della Pool Salvezza di Serie A2 Tigotà riserva alle lilibetane di Coach Giangrossi la sfida più affascinante e complessa, l’arrivo al PalaSanCarlo della Tenaglia Abruzzo Altino Volley, attuale regina della Pool e capolista solitaria. Marsala, così, si appresta a celebrare il suo amore più viscerale, quello per la maglia azzurra. Il 14 febbraio, il PalaSanCarlo non sarà solo un campo di gara, ma il tempio di una passione che unisce generazioni di tifosi. Un legame indissolubile che, mai come in questo terzo turno stagionale, dovrà farsi sentire per trasformare il palazzetto in un fortino inespugnabile.

Il numero uno del club, Massimo Alloro, traccia la rotta di quella che definisce una "vera battaglia". Le sue parole sono un invito a non abbassare mai la guardia contro un avversario dal roster stellare: "Ci attende una prova durissima, contro una squadra che non occupa il primo posto per caso. Se vogliamo onorare l'obiettivo della permanenza in A2, dobbiamo giocare ogni pallone come se fosse l'ultimo, senza mollare mai la presa. Altino è un avversario ostico, ma noi abbiamo dimostrato di avere le qualità per competere. Quello che chiedo alle ragazze è di scendere in campo con la stessa cattiveria agonistica vista nelle ultime prestazioni, anche a Offanengo nonostante il risultato. Se ragioniamo con quella fame e quella determinazione, i punti fondamentali per la salvezza arriveranno".

Dopo la vittoria al tie-break contro Altamura e la prova di carattere in terra lombarda, Marsala torna davanti ai propri sostenitori con una consapevolezza rinnovata. La sfida contro la capolista richiede una prestazione di assoluta eccellenza tecnica, ma soprattutto una tenuta mentale granitica. La strategia è chiara, sfruttare l'energia della tribuna per sopperire alla forza d'urto di Altino, giocando "punto su punto" un match che potrebbe segnare una svolta decisiva per il mantenimento della categoria. Il fischio d’inizio, fissato per il 14 febbraio alle ore 15:00, è stato affidato al Sig. Giovanni Giorgianni, coadiuvato dal Sig. Giovanni Ciaccio. Al Videoceck la Sig. ra Vera D’Avola. Diretta streaming sul profilo Youtube “Volleyball World Italia”.

Di seguito le intervista pre partita al secondo allenatore Lucio Tomasella ed alla centrale Giulia Caserta:



