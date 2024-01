Caro voli per la Sicilia anche a Pasqua. Se ne è accorto pure Schifani

31/01/2024 14:59:00

Si avvicina la Pasqua e torna il tema del caro - voli per quanto riguarda la Sicilia.

«Ci siamo fatti carico del problema dei caro voli. Abbiamo denunciato all’Antitrust l’esistenza di un cartello e la Sicilia con propri oneri sta realizzando una politica di sconti per le rotte verso Roma e il Nord, che estenderemo. Ora stiamo realizzando sconti fino al 50% per i movimenti da e verso il nord: per ora riguardano solo le tratte da Palermo e Catania a Roma e Milano, ma siamo pronti a estenderli ad altre città». Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a «Giù la maschera» su Radio1 Rai.

«La nostra politica è tutelare il territorio e combattere il caro voli - ha aggiunto il presidente della Regione -, ma registro con preoccupazione un nuovo rischio di aumenti in occasione della Pasqua, il che dimostra l’esistenza ancora di speculazioni». «Fino a qualche mese collegavano la Sicilia solo Ita e Rayanair, adesso c’è AeroItalia che ha rotto il cartello, garantendo prezzi più contenuti, e costretto anche le altre compagnie ad abbassare i prezzi. Più concorrenza c’è, più aumenta la qualità del prodotto e si abbassano i prezzi».