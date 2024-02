Lewis Hamilton in Ferrari, manca solo l'annuncio

01/02/2024 14:56:00

Sembra quasi una storia d’amore quella tra la Ferrari e Lewis Hamilton, una di quelle tenute nascoste, che non devono dare nell’occhio. Da questa mattina giornali e web stanno facendo impazzire gli appassionati di questa storia che forse potrebbe davvero coronarsi con una unione ufficiale, forse anche in giornata.

vi riportiamo l’aggiornamento della Gazzetta dello Sport di pochi minuti fa, ormai sembra fatta:

Lewis Hamilton in Ferrari. Confermata l’anticipazione del Corriere della Sera: il sette volte campione del mondo approderebbe a Maranello nel 2025, ma non è escluso che il colpo possa essere anticipato addirittura di una stagione. L’ufficialità potrebbe anche arrivare in giornata. Se quest’operazione dovesse andare in porto, Lewis dovrebbe sostituire Carlos Sainz, e il Cavallino si assicurerebbe un dream team composto dallo stesso Hamilton e da Charles Leclerc, fresco di rinnovo di contratto.

Da anni nonostante il sette volte campione del mondo sia legato a Mercedes, non ha fatto mai mistero di essere un vero appassionato della Ferrari, ne ha diverse, rossa è la sua LaFerrari e forse quel rosso lo ispira da sempre, nell’abbigliamento come nella scelta del colore del suo vecchio Jet, vi ricordare, era rosso, infatti, rosso Ferrari.

Da tempo si parla di questo interesse reciproco tra Sir Lewis e la Ferrari. Il presidente John Elkann in passato lo ha incontrato, ora i rumors che arrivano dal Regno Unito e non solo, sembrano davvero confermare l’interesse sia di Hamilton che della Ferrari di voler coronare e rendere realtà questo reciproco interesse. Già lo scorso anno il Daily Mail aveva previsto addirittura la possibilità di un esborso da parte della Ferrari di 40 milioni di sterline.

Attualmente Lewis ha un contratto biennale con la Mercedes di Toto Wolff, ma i contratti sono fatti per essere sciolti. Per quel che riguarda la Ferrari, invece, da poco ha rinnovato con Leclerc, mentre con Sainz che è in scadenza alla fine di questa stagione nonostante manchi poco alla presentazione della SF-24, non è stato ancora ufficializzato il rapporto per il futuro. Continua a leggere su Motoriedintorni.com.