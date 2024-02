Turismo. Dal Luglio Musicale a Mazara, chi va alla Bit di Milano

01/02/2024 18:15:00

Il Luglio Musicale Trapanese torna con una nuova edizione ricca di spettacoli, musica e cultura per tutto l’anno. La 76a Stagione sarà presentata in anteprima alla Bit di Milano, la fiera internazionale del turismo, dal 4 al 6 febbraio 2024. Il direttore artistico Walter Roccaro e il consigliere delegato Natale Pietrafitta parteciperanno a talk show dedicati.

Il primo appuntamento è previsto per domenica 4 febbraio alle ore 14.00, mentre il secondo si terrà martedì 6 febbraio alle ore 11.00. Entrambi gli eventi si svolgeranno negli spazi dello stand della Regione Siciliana (Padiglione 3 A15).

La stagione lirica 2024 propone un programma vario e di qualità, che offre un’esperienza di ascolto unica con grandi titoli del repertorio lirico, concerti sinfonici e da camera, spettacoli di danza e differenti iniziative culturali.

MAZARA

La Città di Mazara del Vallo parteciperà alla Bit 2024 di Milano (Borsa Internazionale del Turismo), che si svolgerà dal 4 al 6 febbraio. La Bit è uno degli appuntamenti internazionali più importanti del settore turistico.

L'amministrazione comunale con determinazione dirigenziale n. 101/2024 ha aderito al progetto "The Best of Western Sicily" promosso dall'agenzia di comunicazione Feedback srl. Oltre a Mazara del Vallo aderiscono al progetto i Comuni di Alcamo, Castelvetrano, San Vito Lo Capo, Favignana, Marsala, Castellammare del Golfo, Pantelleria e operatori del settore turistico.

Personale dell'Info Point turistico di Mazara del Vallo sarà presente con materiale promozionale della Città nello stand "The Best of Western Sicily" nel padiglione 3 - stand A21 e B32 della Fiera di Milano.

Tra gli appuntamenti in programma un talk con ospite il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci che si svolgerà lunedì 5 febbraio alle ore 11,30 nell'area espositiva dal titolo "Mazara, l'esperienza che non ti aspetti".

AGRIGENTO

Sarà Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 la grande protagonista dello stand Sicilia alla BIT, la Borsa internazionale del Turismo, che si svolgerà a Milano dal 4 al 6 febbraio prossimi.

Anche quest’anno la DMO Valle dei Templi presenterà Agrigento e la Costa del Mito ad operatori del settore turistico e visitatori presso il suo desk appositamente dedicato. Per le tre giornate è stato già stilato un programma fitto di appuntamenti, tra cui un panel sui grandi eventi della Costa del Mito e su Agrigento Capitale Cultura, il 4 febbraio dalle ore 12, e una conferenza stampa, il 5 febbraio, sempre a mezzogiorno, con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale del Turismo, Elvira Amata. In chiusura, le attese degustazioni di vini e prodotti siciliani. Nel pomeriggio, è in programma un panel di presentazione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura.

Un’anticipazione seducente di immagini, musica, sapori e profumi sarà l’evento “fuori BIT”, il 3 febbraio, dalle 18,30, nello storico Palazzo dei Giureconsulti, in via dei Mercanti, all’angolo con piazza del Duomo, con diversi momenti di intrattenimento che proseguiranno anche il 4 febbraio e che culmineranno in una cena di Gala riservata a giornalisti della stampa internazionale.

“Torniamo anche quest’anno alla BIT di Milano, la più grande esposizione al mondo del prodotto turistico italiano, con sempre maggiore convinzione dell’eccezionalità delle offerte della destinazione “Costa del Mito” nel panorama internazionale per un target sempre più ampio – afferma Fabrizio La Gaipa – amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi -. A Milano con la nostra presenza e il nostro intervento coadiuveremo il presidente del Distretto e sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore del Turismo, Costantino Ciulla, nell’emozionante momento di presentazione di Agrigento Capitale della Cultura: non solo un titolo, non solo eventi, ma una straordinaria occasione per guardare al futuro del settore nel nostro territorio con maggiore ottimismo. Sarà coinvolto l’intero territorio della Costa del Mito: l’anno di celebrazioni ed eventi di Agrigento Capitale dovranno avere un riverbero sia sulla fascia costiera che nell’entroterra, così da offrire anche ai piccoli borghi e alle piccole località balneari una vetrina straordinaria. Stiamo lavorando perché ciò accada ed occorre la partecipazione di tutti affinché si realizzi”.