I Giovani Democratici di Paceco hanno incontrato il sindaco Grammatico

04/02/2024 15:05:00

Presso il Comune di Paceco, si è svolto un incontro tra i Giovani Democratici del territorio e l'Amministrazione guidata dal Sindaco Aldo Grammatico. L'incontro ha visto la partecipazione attiva di membri chiave dell'amministrazione comunale, il Sindaco Grammatico in testa, insieme alla sua Giunta, per discutere strategie concrete al fine di promuovere il progresso e la rinascita del nostro amato Paese.

Il Sindaco Aldo Grammatico ha dichiarato: "Sono grato per l'iniziativa dei Giovani Democratici di Paceco nel voler collaborare attivamente per il bene della nostra comunità. L'impegno e la partecipazione dei giovani sono fondamentali per un futuro prospero, e siamo pronti a lavorare insieme per affrontare le sfide che ci attendono."

Il Segretario Comunale di Paceco, Antonino Occhipinti, ha sottolineato l'importanza della sinergia tra amministrazione e giovani cittadini, affermando: "La partecipazione attiva dei giovani è fondamentale per la nostra comunità e la cosa pubblica affinché si possa andare sempre più verso una società aperta ai giovani. Siamo pronti a fornire il sostegno necessario per tradurre idee innovative in azioni concrete."

Il Segretario Provinciale dei Giovani Democratici, Davide Gallina, ha aggiunto: "È cruciale unire le forze per plasmare un futuro migliore. La collaborazione tra le nuove generazioni e le istituzioni è la chiave per affrontare le sfide odierne con visione e determinazione."

"L'incontro- si legge nella nota dei Giovani democratici - ha segnato l'inizio di un percorso congiunto finalizzato al rilancio sociale di Paceco, con la consapevolezza che solo attraverso la collaborazione attiva tra tutte le componenti della società si possono ottenere risultati duraturi e significativi".