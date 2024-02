La seconda giornata alla Bìt di Milano con The Best of Western Sicily 

06/02/2024 13:00:00

La seconda giornata alla Bit di Milano per i partner del progetto The Best of Western Sicily, il progetto dell’agenzia di comunicazione Feedback che vede insieme 9 partner: i Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Favignana-Isole Egadi, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, San Vito Lo Capo e CoopCulture - per promuovere il meglio della Sicilia Occidentale tra arte, cultura e natura. Tanti gli appuntamenti allo stand, visitato anche dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Si è cominciato con l’incontro dedicato a CoopCulture.

CoopCulture - La valorizzazione dei Parchi archeologici della Sicilia passa dai servizi e dalla promozione. CoopCulture è la maggiore cooperativa culturale del Paese e cura i servizi aggiuntivi nei parchi di Agrigento, Segesta e Selinunte oltre ad alcuni siti di Palermo e a Palazzo Bonocore, appena aperto. E per parlare di valorizzazione del patrimonio culturale si sono ritrovati alla Bit i direttori dei tre parchi: Roberto Sciarratta (collegato da Agrigento), Felice Crescente per Selinunte e Luigi Biondo per Segesta, a colloquio con il direttore generale di CoopCulture Letizia Casuccio. Sul tavolo, la valorizzazione dei percorsi inediti, la formazione di personale giovane e specializzato, multilingue, la curiosità dei giovanissimi, ma anche la comunicazione. Tutto questo lavoro ha portato il parco di Agrigento a tagliare il traguardo del milione di visitatori, e di una crescita di Segesta e Selinunte del 30 per cento sullo scorso anno.

Favignana-Isole Egadi - L’arcipelago delle isole Egadi e l’Area marina Protetta più grande d’Italia sono stati raccontati da Francesco Forgione, sindaco del Comune di Favignana – Isole Egadi e da Salvatore Livreri Console, direttore dell’Area marina protetta Isole Egadi. “Dallo scorso anno abbiamo lanciato – ha detto Forgione – La via dei Florio, un itinerario per la valorizzazione e la promozione dei luoghi simbolo della famiglia di imprenditori. Palazzo Florio, che con gli altri siti museali sarà aperto già a partire delle festività pasquali, accoglierà dalla prossima primavera un abito di donna Franca recuperato grazie al contributo della Fondazione Prada”. Un patrimonio a cui si aggiunge un ricco programma di eventi, con concerti, mostre, seminari. Dal Festival del Noir Mediterraneo, curato dallo scrittore e sceneggiatore Giancarlo De Cataldo con scrittori e personaggi di fama nazionale, alla quinta edizione del Marettimo italian film fest, il festival dedicato al cinema italiano e al mare in programma dal 18 al 21 luglio. Sarà proprio il documentario diretto da Giuliana Gamba dal titolo “Era scritto sul mare” ad aprire il festival. Il documentario, presentato in anteprima al 41^ Torino Film Festival e prodotto e distribuito da Luce Cinecittà, racconta l'avventura degli abitanti di Marettimo, che all'inizio del Novecento si imbarcarono per gli Stati Uniti e portarono con loro la preziosa arte della pesca e della conservazione delle sardine sotto sale. “L’idea di questo documentario nasce proprio a Marettimo – ha spiegato Giuliana Gamba –. Ho voluto raccontare le donne di quest’isola e la loro laboriosa e paziente attesa che ci rimanda a miti ancestrali, alle radici profonde della nostra cultura mediterranea attraverso una narrazione che unisce fiction a un inedito materiale di repertorio, magnifiche immagini dell’Archivio Luce Cinecittà e di archivi americani”.

Mazara del Vallo - L’antica kasba, una pista ciclabile di 7 km che attraverserà tutta la città, una spiaggia con la bandiera verde a misura di bambino, quella di Tonnarella, e anche l’unico litorale dedicato ai quattro zampe. A Mazara del Vallo ci si prepara ad accogliere i turisti per la prossima stagione estiva. “Mazara del Vallo– ha detto il sindaco, Salvatore Quinci - offre l'esperienza che non ti aspetti, quella di un territorio capace di sorprendere e conquistare chiunque varchi i suoi confini. Abbiamo, ben custodito, uno scrigno ricco di storia, tradizioni, mare, verde, cibo e vino. Vogliamo condividere con il mondo la nostra autenticità, a partire dalle famiglie, offrendo un'ideale destinazione per vacanze indimenticabili. La nostra fiducia è ben fondata, basata sul grande lavoro svolto e confermata dai flussi turistici registrati durante la scorsa estate”.

Pantelleria - Sono all’insegna dello slogan "Pantelleria Summer 2024 - Isola 4x4", le iniziative dell’isola perla nera del Mediterraneo, capace di affascinare in tutte le stagioni grazie alla sua ricchezza naturale e storica. Ogni stagione può regalare nuove emozioni grazie alla presenza dei quattro elementi naturali concentrati in un unico territorio: termalismo e vulcanologia, aria e natura incontaminata, mare limpido che specchia turchese, il lago Specchio di Venere, la terra che produce prodotti enogastronomici di eccellenza, il parco nazionale e la montagna con i loro percorsi per gli amanti del trekking. "Pantelleria è un gioiello nel cuore del Mediterraneo – ha detto Federico Tremarco, assessore al turismo e con il nostro slogan 'Isola 4x4', vogliamo comunicare al mondo la versatilità straordinaria di questa destinazione. Ogni stagione offre qualcosa di unico, dalla magia dei bagni termali alla bellezza del mare e del lago Specchio di Venere, dai percorsi naturalistici del Parco Nazionale all'incantevole esperienza enogastronomica. Pantelleria è pronta a regalare emozioni autentiche a ogni viaggiatore."

A concludere la giornata l’appuntamento dedicato al calendario degli eventi turistici 2024 del Comune di San Vito Lo Capo, presentato dal sindaco della cittadina, Francesco La Sala e da Angelo Bulgarello, assessore al turismo. Si comincia con Vivicittà (14 aprile), A tutto sport (24-28 aprile), Makari c'era una volta (17-19 maggio) e il Festival internazionale degli aquiloni (22-26 maggio). A giugno si svolgerà il Week-end dello Sport Zero Barriere (7-8-9 giugno), poi i festeggiamenti in onore di San Vito (13-15 giugno) e, a fine mese, I Naviganti, San Vito Busker Festival (fine giugno). D’estate sono tanti gli appuntamenti: Fitness on the beach (luglio-agosto), Siciliambiente Film Festival (luglio), Una cartolina da San Vito Lo Capo (luglio- agosto), San Vito è una fiaba (luglio - agosto), Bagli, olio e mare (fine luglio - agosto), Vertical summer tour (agosto), Libri, autori e bouganville (luglio - agosto), San Vito Jazz (giugno - luglio -agosto-settembre- ottobre), 2° Memorial Prof. Enzo Battaglia - Promozione Scrittori Locali (7-8 settembre), Cous Cous Fest (20-29 settembre), Tempuricapuna (ottobre), Outdoor Fest (ottobre), Triathlon Sprint memorial Roberto Miceli (ottobre), 2° Mondiale di beach runnig (novembre).

MARSALA ALLA BIT - “Per il 2024, Marsala - che ha sfogliato una delle più belle pagine della storia risorgimentale - unisce al valore dell'Unità d'Italia quello dell'Unità dei popoli europei, nel segno della Pace duratura e senza guerre. Sarà questo il tema di Luci dal Mediterraneo, il filo conduttore degli eventi 2024”. Così il sindaco Massimo Grillo alla BIT di Milano, nel corso dela presentazione del programma turistico. Sugli eventi che si svolgeranno nel territorio comunale sono intervenuti gli assessori Salvatore Agate e Ignazio Bilardello. Il primo, con delega al turismo, si è soffermato sul “trend turistico in crescita nei diversi periodi dell'anno e non soltanto nella stagione prettamente, con iniziative promozionali che vogliono coinvolgere sempre più gli operatori del settore, alcuni dei quali presenti nel nostro spazio espositivo, offrendo di pari passo trasporti e punti informativi efficienti”. L'assessore Bilardello - con delega ai Grandi Eventi - ha sottolineato che “la programmazione coniuga aspetti culturali, ambientali ed enogastronomici, interessando siti e luoghi pieni di fascino, a cominciare dalla Laguna dello Stagnone con saline e mulini. A teatro ci saranno Vecchioni, Argentero, Lidia Schillaci… Ma il momento clou sarà sicuramente l'apertura del nuovo Museo del Vino che, oltre a riaffermare la cultura enologica di Marsala, rappresenterà un polo attrattivo all'avanguardia nel panorama entusiastico regionale e nazionale”. Grillo ha pure accennato al lavoro che si sta sviluppando con i comuni di Erice e Assisi sul tema Pace e Solidarietà, nonché con le Isole Egadi.

Salemi sbarca alla Bit di Milano - Salemi è presente alla Borsa internazionale del turismo all'interno dello stand dei Borghi più Belli d'Italia in Sicilia, realizzato nell'ambito del padiglione della Regione Siciliana. A Milano, dove da domenica sono presenti i volontari della Pro Loco che forniscono tutte le informazioni ad appassionati e operatori del settore turistico, è arrivato anche il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, che martedì parteciperà a un talk presso il padiglione Sicilia.

"Salemi sta ottenendo grande visibilità grazie allo spazio dei Borghi più Belli d'Italia - dice Venuti -. Registriamo grande interesse attorno al nostro territorio. I Borghi più Belli d'Italia, infatti, riescono ad attirare la curiosità di chi intende scoprire una Sicilia diversa, ma altrettanto affascinante, rispetto a quella dei grandi flussi turistici. Il ringraziamento - conclude Venuti - va ai Borghi più Belli d'Italia che in Sicilia riescono ad ottenere queste vetrine importanti per i piccoli centri".