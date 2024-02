Marsala, da giorni non funziona la macchina "mangiarifiuti" di piazza Inam

Da diversi giorni non funziona la macchina "mangiarifiuti" che consente di conferire in piazza Francesco Pizzo (Inam) di Marsala. "E' completamente spenta - ci segnala Mario -, e molti cittadini, che in particolare la utilizzano per...