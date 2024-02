Undici nuovi corsi di laurea dell’Università di Palermo. Tre al Polo di Trapani

16/02/2024 22:10:00

Sono tre i nuovi corsi che saranno attivati al Polo Universitario di Trapani. Uno in Scienze Gastronomiche, uno in Scienze e Tecniche Psicologiche e infine Scienze della Formazione Primaria. L'Università degli Studi di Palermo in totale ha annunciato un significativo ampliamento dell'offerta formativa per l'anno accademico in corso.

Con l'intenzione di arricchire il panorama dell'istruzione superiore nella regione, UniPa presenterà 11 nuovi percorsi formativi, affiancandoli ai 16 già attivi l'anno precedente. Questa iniziativa coinvolgerà le sedi dell'istituzione dislocate nella Sicilia occidentale, che vedranno l'attivazione di 5 nuovi corsi di laurea triennale, 3 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 3 corsi di laurea magistrale biennale.

La nuova offerta formativa a Palermo

Nella sede principale di Palermo, saranno introdotti diversi corsi accademici di rilevanza. Tra questi, spiccano il corso triennale di Ingegneria Aerospaziale, l'innovativo corso di Educazione Professionale in campo socio-sanitario e soprattutto il corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Medicina Veterinaria. Inoltre, saranno istituiti corsi di laurea magistrale biennale in Statistica e Data Science e in Scienze Pedagogiche per Assistenti alla Comunicazione.

Espansione delle sedi e nuove proposte accademiche

La sede di Caltanissetta ospiterà corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico e in Farmacia. . Mentre ad Agrigento, prenderà il via il corso di laurea magistrale in Educazione al Patrimonio Archeologico ed Artistico.

Proiezione internazionale e inclusione sociale

UniPa mira a consolidare la sua proiezione internazionale, con l'obiettivo di erogare circa 700 insegnamenti in lingua straniera nel prossimo anno accademico. Parallelamente, l'università si impegna a promuovere l'inclusione e l'eguaglianza di genere attraverso l'offerta di corsi sui gender studies, l'attivazione di dottorati di ricerca in studi di genere e l'implementazione di servizi dedicati alla lotta contro le discriminazioni e la violenza di genere.

Innovazione della didattica

UniPa sta anche investendo nell'innovazione della didattica, dotandosi di aule all'avanguardia con tecnologie innovative per favorire un apprendimento più interattivo e coinvolgente.

Con queste iniziative, l'Università degli Studi di Palermo si conferma un punto di riferimento nell'ambito dell'istruzione superiore, proponendo corsi accademici di alta qualità e orientati alle esigenze emergenti del mondo del lavoro e della società contemporanea.