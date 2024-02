Diocesi di Mazara, torna il concorso "Terra senza mafia"

19/02/2024 16:30:00

Torna come ogni anno il Concorso "Terra senza mafia", promosso dall’Opera di Religione “Mons. Gioacchino Di Leo”. Il concorso per temi, poesia, elaborati grafici e fotografia, in particolare nel 2024 avrà come tema: "Come combattere la mafia ogni giorno?".

Il Concorso è aperto a ragazzi (quarta e quinta elementare, dalla prima alla terza media), giovani (dal 1° al 5° delle scuole superiori) ed adulti. Tutte le opere artistico-culturali e gli elaborati vanno inviati o consegnati, entro il 30 aprile 2024, a

Don Francesco Fiorino via Omero, 2 - 91025 Marsala (TP) Info: tel. 393.9114018 - operadileo@gmail.com

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria di partecipanti (ragazzi di quarta e quinta elementare, ragazzi dalla prima alla terza media, giovani dal 1° al 5° anno delle scuole superiori, adulti) per ogni espressione artistico-culturale: tema, poesia, disegno-dipinto, foto. A tutti i premiati, tra l'altro, sarà offerto, un viaggio socio-educativo ad Agrigento.

Questo il regolamento del concorso

1. Le diverse composizioni artistico-culturali (o opere) devono essere in lingua italiana o in lingua

siciliana

2. La poesia deve essere inedita e composta da non più di 50 versi.

3. Il tema o lo scritto non deve superare i tremila caratteri.

4. Ogni opera dovrà essere consegnata o inviata a don Francesco Fiorino via Omero, 2 - 91026 Marsala (TP) - entro il 30 aprile 2024, indicando il titolo del tema, poesia, della foto e dell'opera realizzata, fornendo i dati anagrafici dell'autore e un numero di cellulare.

5. Ogni autore può partecipare con una sola composizione. Non si accettano composizioni di gruppo.

6. Le opere presentate non saranno restituite e almeno venti di esse formeranno un volume "Terra senza mafia".

7. Una apposita Giuria valuterà le opere pervenute. Il giudizio della Giuria è inappellabile.

8. La presentazione e la premiazione delle opere più significative avverranno nel mese di maggio 2024 presso il Centro socio-educativo "I giusti di Sicilia" di Marsala (Piazza della Vittoria n. 4).

9. La partecipazione al Concorso costituisce espressa autorizzazione all’uso dei dati anagrafici, ai sensi delle leggi vigenti, unicamente ai fini delle comunicazioni inerenti al Concorso stesso. I minori partecipanti devono presentare l'autorizzazione di almeno uno dei genitori.

10. Con la partecipazione al Concorso si accetta integralmente il presente regolamento.

11. Il Concorso "Terra senza mafia" è promosso dall'Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV, con il Patrocinio della Diocesi di Mazara del Vallo e del Comune di Marsala.