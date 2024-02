"Sono spariti i fondi per la Castelvetrano-Gela"

24/02/2024 11:25:00

«Il Fondo di sviluppo e coesione è lo strumento per finanziare le infrastrutture viarie, principali e secondarie. Ebbene il governo Schifani non fa nulla di tutto questo. Nella nuova programmazione del Fsc 2021-2027, infatti, dei 6,8 miliardi a disposizione, neanche un euro è destinato al completamento di opere infrastrutturali fondamentali per la mobilità della nostra regione».

A dirlo sono il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, e il capogruppo dem all’Assemblea regionale siciliana, Michele Catanzaro, facendo riferimento “alla Castelvetrano-Gela, al completamento della Gela-Siracusa, al raddoppio della Paternò-Adrano, alla Nord-Sud, alla Palermo-Agrigento e alla Marsala-Mazara del Vallo”.

“Certamente – aggiungono – l’impegno dei fondi Fsc sarà oggetto di una specifica seduta parlamentare e in quella sede il Partito Democratico darà battaglia e chiederà conto al governo che ha inspiegabilmente escluso tali opere”.