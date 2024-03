Marsala, la solidarietà e l'aiuto per Ahad

04/03/2024 18:50:00

Molti lo chiamano "Rosario", ma il suo nome è Ahad. E' un venditore ambulante di rose. Anzi, "il" venditore, dato che per anni è stato l'unico a Marsala a girare tra i tavoli dei ristoranti e dei locali.

Gentile, discreto, educato, Ahad si è attirato le simpatie di tanti. Adesso però sta male, molto male. Ed è così che un gruppo di marsalesi ha fatto una raccolta per lui: 2000 euro. Per comprargli le medicine, e, soprattutto, un biglietto per tornare a casa sua, dalla sua famiglia, dopo tanti anni.

"Ahad si è ammalato di una malattia terminale. E' stato ricoverato a Marsala, senza alcun sostentamento economico e senza documenti - racconta Sigfrido Russo - Ha manifestato la voltonta di tornare in Bangladesh dai suoi figli. E oggi è partito per il suo Paese. Un gruppo di cittadinisi è attivato: con l’aiuto della Polizia è riuscita ad ottenere un documento; con dei volontari che sono andati in consolato le ulteriori documentazioni necessarie;sono stati raccolti due mila euro con i quali sono stati pagati il biglietto, farmaci e dato a lui la rimanenza".



Nell foto, il signor Ahad con Salvatore Inguì e Adriano Del Puglia, dell'associazione "Fineste sul mondo", in attesa di imbarcarsi all'aeroporto di Palermo.