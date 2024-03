PD, elette le delegate nazionali. Giovannella Licari rappresenta la provincia di Trapani

04/03/2024 22:00:00

Domenica 3 marzo, si è svolta l'Assemblea regionale della Conferenza delle Donne Democratiche in tutte e 9 le province siciliane. L'assemblea ha avuto come obiettivo la votazione della lista delle 14 delegate siciliane destinate a comporre il Coordinamento nazionale della Conferenza, in connessione alla candidatura di Roberta Mori a portavoce nazionale.

Giovannella Licari è stata nominata delegata rappresentante della provincia di Trapani nel coordinamento nazionale delle Donne Democratiche. "L'augurio che la conferenza nazionale delle Democratiche possa essere un mezzo per affrontarare i temi delle donne con maggiore incisività e che sia da stimolo per tutto il Partito Democratico - parole di Valentina Villabuona -. Buon lavoro a Roberta Mori che guiderà la conferenza nazionale e a tutte le componenti del coordinamento nazionale. La nostra provincia sarà ben rappresentata da Giovannella Licari che di donne si è sempre occupata. Grazie ad Alessandro Messina e Antonino Occhipinti per il fondamentale supporto tecnico e a tutte le democratiche per questo importante momento di confronto".





Le delegate scelte per rappresentare la Sicilia nella Conferenza nazionale delle Donne Democratiche, che avrà luogo a Roma il 9 marzo prossimo, sono state nominate durante l'assemblea. Tra di loro figurano figure di spicco come Elisa Carbone, Valentina Chinnici, Rosanna Cristaldi, e altre. Al gruppo si aggiungono, come membri di diritto, le deputate nazionali Giovanna Iacono e Stefania Marino, oltre a altre figure di rilievo.

L'assemblea è stata inaugurata con i saluti del Segretario Regionale Anthony Barbagallo, il quale ha evidenziato l'importanza della Conferenza delle Donne Democratiche per la Sicilia, che rappresenta quasi il 10% delle iscritte nazionali e elegge 14 donne nel coordinamento regionale, provenienti da tutte e 9 le province siciliane.

La piattaforma programmatica è stata illustrata dalla referente per la Sicilia della candidata Portavoce Roberta Mori, Cleo Li Calzi, che ha sottolineato l'importanza della Conferenza come spazio di empowerment, elaborazione e azione politica. La sfida principale, ha ribadito, è la costruzione di uno spazio in cui la diversità è considerata una ricchezza.

Milena Gentile, responsabile del Dipartimento regionale Politiche di genere del PD Sicilia, ha lodato il grande risultato del 45% di aderenti alla Conferenza provenienti dal mondo dell'associazionismo e delle professioni, sottolineando l'importanza di un'ampia partecipazione femminile all'interno del partito.