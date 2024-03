Favignana, istituito il Garante della persona con disabilità

05/03/2024 11:29:00

Il Consiglio comunale di Favignana ha approvato oggi all'unanimità la proposta dell'Amministrazione comunale per l'istituzione della figura del Garante della Persona con Disabilità.

L'iniziativa mira a fornire un sostegno completo e integrato ai soggetti diversamente abili e alle loro famiglie. La nuova figura avrà il compito di tutelare i diritti delle persone con disabilità, promuovendo l'accesso equo ai servizi e alle opportunità.

"L'istituzione del Garante rappresenta un importante passo in avanti verso l'inclusione e il rispetto dei diritti dei soggetti con disabilità", dichiara l'assessore Monica Modica con delega alle Politiche sociali. "Questa figura sarà un punto di riferimento essenziale per garantire che i soggetti con disabilità abbiano accesso ai servizi e alle risorse necessarie per condurre una vita piena e soddisfacente".

"Con l'istituzione del Garante della Persona con Disabilità il Comune di Favignana rafforza il suo impegno verso l'equità e l'inclusione", dice il sindaco Francesco Forgione. "Ringraziamo gli uffici per il lavoro svolto e il Consiglio comunale per lo spirito unitario che ha consentito l'adozione di questo importante atto".

******

Adesione alla rete "Città delle Tavolate di San Giuseppe" - Il Comune di Favignana ha aderito alla rete delle "Città delle Tavolate di San Giuseppe". L'iniziativa, di cui è capofila il Comune di Lascari, mira a promuovere le realtà in cui il culto di San Giuseppe è profondamente radicato e al riconoscimento degli Altari e delle Tavolate come Patrimonio Immateriale dell'Umanità da parte dell’UNESCO.

Le celebrazioni di San Giuseppe rappresentano eventi di straordinaria importanza sociale e religiosa per le comunità di Marettimo e Levanzo, isole di cui è patrono, e di Favignana. Ogni anno questi appuntamenti attirano numerosi visitatori ed emigrati da ogni parte d'Italia e del mondo.

Con la firma del protocollo d'intesa, il Comune di Favignana s'impegna ad avviare, insieme con gli altri partners, "azioni condivise di promozione della memoria e dell'identità collettiva, di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, immateriale, storico e artistico".

"L'adesione alla rete delle Città delle Tavolate di San Giuseppe rappresenta un passo significativo per la valorizzazione delle nostre tradizioni", dice l'assessore Monica Modica con delega alla Cultura. "Siamo certi che questa collaborazione consentirà di promuovere ulteriormente e di preservare il nostro ricco patrimonio culturale per le generazioni future".

"Questo impegno rafforza il legame tra le nostre tradizioni secolari e la volontà di preservare e promuovere la nostra identità culturale", dice il sindaco Francesco Forgione. "Siamo orgogliosi di potere partecipare attivamente a un'iniziativa così significativa per il nostro territorio e le sue tradizioni".