Mafia: boss ergastolano al 41bis. Ma la sua foto finisce ... su TikTok

Diventa un caso quanto accaduto con il boss catanaese Salvatore Cappello. Si trova al 41bis, il regime del carcere duro, e sconta l'ergastolo per diversi omicidi. Eppure una sua foto dal carcere è stata pubblicata su TikTok, diventando in poco tempo una sorta di immagine di culto tra gli ottusi che subiscono ancora oggi il "fascino" della mafia.

L'immagine è stata condivisa dal figlio del boss, e ha suscitato un'ondata di reazioni tra i sodali, convinti che magari il boss fosse uscito. Invece il boss è in carcere da 32 anni. L'immagine è pubblicata dal figlio con a fianco quella di un leone.

Ma come ha fatto una foto dal carcere (dove in teoria è vietato l'ingresso con i telefoni) ad arrivare fuori? E soprattutto dal carcere duro? Cappello non è nuovo a queste trovate. Fino al 2016 si ritiene che avesse possibilità di mettersi in contatto con il suo clan, da dietro le sbarre. E su di lui ha scritto dei versi anche Niko Pandetta.

