Calcio Femminile: sabato il Marsala alla ricerca della vittoria dopo la sconfitta di Brolo

07/03/2024 16:31:00

Giocherà in anticipo sabato 9 Marzo al Municipale Nino Lombardo Angotta il Calcio Femminile Marsala che affronterà con inizio alle 15.00, per la 5° ed ultima giornata del girone di andata della Pool Promozione del Campionato di Eccellenza, le universitarie del Messina. Ai fini della classifica sarà un match assolutamente da vincere per le ragazze di Coach Valeria Anteri che nell'ultima trasferta sono state sconfitte dalla JSL di Brolo per 1-0 complicando così il cammino delle lilibetane verso la sperata promozione in serie C.

Un match, quello di Brolo, in cui le padroni di casa hanno saputo sfruttare la rete al 2' minuto di gioco di Pizzino che da fuori area ha scoccato il tiro della virroria battendo imparabilmente l'azzurra Donato. Inutili sono stati i tentativi della compagine marsalese di pareggiare la sfida visto che le neroverdi di casa hanno fatto muro a centrocampo ed in difesa a tutela del vantaggio. Una occasione persa per il Calcio Femminile Marsala che dovrà, in questo turno casalingo, trovare la strada per la vittoria per provare a dire la propria in questa seconda fase della stagione.

Tabellino: JSL Brolo - CF Marsala 1-0

Marcatori: pt 47' Pizzino

JSL: Scaffidi, Zappulla, Saraniti (Saraò 25’ st), Venuto, Pizzino, Civitella, Bilardi, Merlino (Carollo 33’ st), Salerno, Bertè (Caravello 25’ st), Nigito. A disposizione in panchina: Mauro, Parisi Raymo, Lo Biundo, Dipaola, Di Leo. Allenatore: Marco Palmeri.

CF Marsala: Donato, Via, Agate (Pipitone B. 32’ st), Termine, Agozzino, Alcamo, Clemente (Bahloul 1’ st), Di Napoli, Sciacca, Musumeci (Pisciotta 27’ pt), Guzzo. A disposizione in panchina: Giacalone G, Manuguerra, Pulizzi. Allenatrice: Valeria Anteri

Arbitro: Sig. Fabio Gullo sezione Barcellona Pozzo di Gotto.

Note: Ammonita Clemente (27’ pt); recupero 2’ pt e 4’ st.