Marsala ed i posteggiatori abusivi: un invito ai cittadini

07/03/2024 12:06:00

Gentile redazione di Tp24,

vorrei invitare tutti i cittadini residenti a Marsala a chiamare le forze dell'ordine ogni qualvolta uno o più parcheggiatori abusivi chiedono soldi insistentemente a chiunque lasci la macchina in sosta.

L'ennesimo episodio:

Oggi, per l'ennesima volta, ho chiamato le forze dell'ordine che sono subito intervenute, mandando in fuga questi abusivi. Purtroppo, due vigilesse, seppur efficienti, non possono inseguire a piedi due giovani pieni di energia.

Proposte per contrastare il fenomeno:

-Interventi in borghese o con più auto: Le forze dell'ordine potrebbero presentarsi in borghese o su più auto per cogliere sul fatto questi parcheggiatori abusivi.

- Cartelloni informativi: Il Comune potrebbe installare cartelloni informativi, possibilmente anche in lingua inglese, in tutte le aree soggette a questo problema. I cartelloni dovrebbero invitare i cittadini a non dare soldi a nessuno e a chiamare immediatamente le forze dell'ordine in caso di richieste di denaro.

Un invito ai cittadini:

Cittadini, se avete paura (e lo capisco), appena vedete un parcheggiatore abusivo allontanatevi e chiamate immediatamente le forze dell'ordine. Potete utilizzare il numero unico per le emergenze 112, che smista le chiamate, oppure contattare direttamente i carabinieri o la polizia.

Insieme possiamo rendere la vita difficile ai parcheggiatori abusivi!

Cordiali saluti,

Franco