Ginnastica: la Polisportiva Diavoli Rossi torna ad allenarsi nella Palestra di Via Tunisi

07/03/2024 09:30:00

I Diavoli Rossi tornano a casa. E’ festa per la storica società marsalese che, dopo quattro anni esatti, ritorna finalmente nel grande impianto di Via Tunisi 67, progettato ed utilizzato soltanto per la pratica della ginnastica artistica maschile e femminile e negli ultimi anni dedicato anche al trampolino elastico. Dopo varie vicissitudini e alcuni lavori di ristrutturazione, è nuovamente pronto per accogliere i numerosi atleti della Polisportiva e quanti altri vorranno cimentarsi con questa meravigliosa disciplina. Felicissime le atlete agoniste della società, che potranno allenarsi nell’impianto proprio nella settimana pre-gara, in quanto disputeranno la prima prova del Campionato Regionale Individuale Silver sabato e domenica 9 e 10 Marzo a Spadafora in provincia di Messina. Certi di poter continuare il proprio lavoro in migliori condizioni, i tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, i Dirigenti e tutto lo staff augurano a tutti i tesserati un buon ritorno a casa e un anno ricco di soddisfazioni.