Marsala, al via il grande gioco per bambini "Riciclo per Sappusi Pulita"

08/03/2024 19:55:00

In uno dei quartieri di Marsala, Sappusi, dove spesso raccontiamo di grandi quantità di rifiuti abbandonati, sui marciapiedi, come davanti all'ingresso della Chiesa, ha preso il via "Riciclo per Sappusi Pulita", l'iniziativa lanciata ieri, giovedi 7 marzo, presso il Centro Sociale di Sappusi.

L'iniziativa di promozione e di sensibilizzazione dei cittadini e soprattutto dei bambini, alla raccolta differenziata, prevede un grande "gioco" per educare i bambini e le famiglie alla raccolta differenziata dei rifiuti. L'evento è curato dall'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni e dalle associazioni Libera, Arché e Marevivo.

I bambini e i genitori hanno presenziato all'incontro con Luisa Tumbarello di Marevivo che ha mostrato un video per sensibilizzare i presenti all'importanza per l'ambiente di tenere il mare pulito.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al gioco che avrà inizio lunedì 11 marzo e si protrarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 26 marzo. Durante queste giornate di "gioco" i bambini dovranno portare al Centro Sociale di Sappusi: carta, vetro, e plastica opportunamente differenziate. I rifiuti verranno pesati e alla fine risulteranno vincitori due bambini (un maschietto e una femminuccia) che avranno portato più rifiuti e vinceranno una bicicletta ciascuno.

Le biciclette sono state generosamente offerte da Giaquinto Ricambi, e Serella Gianquinto le ha presentate ai bambini.

"Una iniziativa semplice ma con la speranza di incentivare e sensibilizzare alla cura ed al rispetto per il proprio ambiente nel quale tutti noi viviamo - le parole di Salvatore Inguì. Spero si possa sensibilizzare gli abitanti del quartiere Sappusi e magari anche gli altri abitanti degli altri quartieri, affinché ognuno possa fare qualcosa per arginare questa triste e malsana abitudine di creare discariche in ogni dove".

Ecco il programma di "Riciclo per Sappusi Pulita"

Giovedì 1 marzo ore 18:00 - Incontro con Luisa Tumbarello di Marevivo per la presentazione della "Scatola del Mare".

Sabato 23 marzo ore 10:00 - Puliamo insieme il "Borgo Pescatori".

Martedì 26 marzo ore 18:00 - Conclusione gioco "Riciclo per Sappusi Pulita".