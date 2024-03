    Pista ciclabile dello Stagnone, "ProgettiAmo Marsala" chiede l'eliminazione di parte dei cordoli

08/03/2024 14:10:00

I consiglieri comunali di "ProgettiAmo Marsala", Piergiorgio Giacalone ed Eleonora Milazzo, hanno presentato una interrogazione al sindaco Grillo, con la quale chiedono di conoscere i motivi del mancato intervento dell'eliminazione di una parte del cordolo che delimita la pista ciclabile dello Stagnone, rendendo così difficile l'attraversamento.

Istanza presentata da 238 cittadini - La richiesta formale - ricordano i due consiglieri - era stata presentata da 238 marsalesi e acquisita dal protocollo del Comune, e chiedeva l'eliminazione di almeno quattro metri di cordolo per consentire l'attraversamento in corrispondenza delle piazzole presenti lungo il percorso ciclabile. Nonostante la promessa da parte del sindaco Grillo di attivarsi per trovare una soluzione tecnica in risposta alla richiesta, sono passati oltre due anni e mezzo senza nessuna risposta e intervento.

I consiglieri Giacalone e Milazzo chiedono di sapere quale sono gli sviluppi attuali della richiesta presentata e le misure concrete adottate. "Dopo il collaudo della pista ciclabile dello Stagnone avvenuto nel settembre 2023, i cittadini - scrivono - attendono una risposta dell'amministrazione.