Trapani, il caso Bianco. Alla fine lascia solo ... "Trapani tua"

Com'è finita con il caso della presidente del consiglio comunale di Trapani, Annalisa Bianco? E' indagata nell'operazione "Aspide", sulla corruzione nella sanità trapanese, è accusata, in particolar modo, di aver corrotto una funzionaria dell'Asp di Trapani per poter vincere il concorso per amministrativi da assumere durante l'emergenza Covid.

Il Sindaco Tranchida e diversi assessori le hanno chiesto di dimettersi, per evitare l'imbarazzo al consiglio, ma in realtà lei alla fine ha deciso di dimettersi ... dal gruppo "Trapani tua". Evviva. Esce dal gruppo, e rimane presidente, ed in maggioranza. Nessun passo indietro.

L'opposizione è andata all'attacco. Qui l'intervento di Maurizio Miceli, che stigmatizza in particolar modo "l’ipocrisia di Lele Barbara, il più giovane della compagine, che più di tutti insisteva nelle dimissioni salvo poi piegarsi al compromesso più vergognoso".