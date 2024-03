Mafia, chiuso il bar "Las Vegas" di Abbiategrasso. E' del boss Paolo Errante Parrino

09/03/2024 20:40:00

Il Bar Las Vegas in via Legnano ad Abbiategrasso, da quasi dieci anni punto di riferimento per la mafia lombarda, oggi ha abbassato le serrande a causa di un'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Milano. Il motivo di questa chiusura è legato alla figura di Paolo Errante Parrino, attualmente indagato per mafia nell'inchiesta Hydra della Procura di Milano, che ipotizza un nuovo sistema mafioso lombardo composto da Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra.

Il locale, intestato alla figlia Giuseppina Errante Parrino, ha rappresentato un punto di incontro per le attività mafiose, secondo quanto emerso dalle indagini. Nonostante le responsabilità penali di Parrino siano state contestate e bocciate dal Tribunale di Milano, la Prefettura ha deciso di intervenire sulla base di condanne precedenti e di evidenze investigative che indicano il coinvolgimento del locale in attività illecite.

La Prefettura sostiene che il rischio di infiltrazioni mafiose nel locale è ancora attuale, soprattutto considerando il ruolo attivo svolto da Errante all'interno del bar. Le indagini hanno rivelato incontri tra Parrino e esponenti politici locali nel Bar Las Vegas, sottolineando la necessità di un intervento deciso per contrastare la presenza della mafia nel tessuto sociale ed economico della Lombardia. Nello stesso bar Las Vegas, i carabinieri hanno filmato gli incontri di Parrino con il sindaco di Abbiategrasso. L’indagine Hydra mostra infatti rapporti consolidati dello Zio Paolo con esponenti della politica locale. Che allo stato non hanno mai preso chiaramente le distanze da Errante Parrino che secondo la Prefettura ancora oggi gode di prestigio e credibilità negli ambienti del crimine organizzato.

La Prefettura nella sua istruttoria si è basata prima di tutto sulla condanna definitiva per mafia a carico di Parrino (10 anni in Appello a Palermo) e nella quale i giudici lo definiscono uomo d’onore che agiva per conto della famiglia di Castelvetrano, all’epoca guidata dal padre dell’ex latitante oggi morto

La chiusura del Bar Las Vegas rappresenta un colpo significativo alla mafia lombarda e testimonia l'importanza delle azioni coordinate delle autorità e della società civile nella lotta contro la criminalità organizzata.