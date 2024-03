Trapani, nuovo guasto alla rete idrica. Ecco dove manca l'acqua domani

09/03/2024 16:05:00

Ancora problemi di erogazione dell'acqua a Trapani. Un nuovo guasto alla condotta idrica provocherà domani l'interruzione dell'acqua nella zona del Cimitero di Trapani, in via Archi e nelle aree circostanti di via Marsala e via Virgilio.

Questo imprevisto comporterà inevitabilmente nuovi disservizi e disagi per i residenti interessati. I tecnici dell'ufficio idrico sono stati costretti a intervenire d'urgenza presso il serbatoio “Martogna” di contrada Cappottelli per eseguire lavori di manutenzione straordinaria.

Il guasto ha compromesso anche il riempimento del serbatoio basso di contrada San Giovannello, poiché entrambi sono collegati alla stessa condotta danneggiata.