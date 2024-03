Il "pinot" di Cantine Europa: indagini chiuse. Ecco le contestazioni

09/03/2024 06:00:00

Chiuse le indagini su Cantina Europa. Come aveva raccontato Tp24 due anni fa, in Procura di Marsala stava indagando su qualcosa di anomalo che avveniva intorno ad una delle più grandi cantine del territorio.

Con l’etichetta di “Pinot”, secondo l’accusa, la Cantina sociale Europa avrebbe imbottigliato e immesso sul mercato vini prodotti con altre uve. Forse, grillo. O catarratto. Il reato contestato sarebbe, quindi, frode in commercio.

Sarebbe questo il reato ipotizzato negli avvisi di conclusione notificati dalle Fiamme Gialle al presidente (Nicolò Vinci), ad un enologo e a due dirigenti amministrativi del colosso vitivinicolo nato nel 1962.

Sarebbero indagati sono anche una ventina di agricoltori, su un totale di oltre duemila soci. L’indagine, coordinata dalla Procura di Marsala, diretta da Fernando Asaro, è stata condotta dalla locale Compagnia della Guardia di finanza, che, coordinata dal capitano Adriana Curto, si è presentata negli uffici della cantina sociale per acquisire una notevole mole di documenti e per notificare le informazioni di garanzia. La cantina sarebbe, per altro, anche reduce da alcune turbolenze interne, che avrebbero visto gli organi sociali escludere alcuni soci per mancati adempimenti previsti dallo statuto.

Nicolò Vinci, agronomo, è presidente da cinque anni. In precedenza, per 19 anni, presidente era stato il notaio Eugenio Galfano (ex sindaco di Marsala), sotto la cui gestione, nel 2016, la cantina Europa acquisì, con un contratto di fusione, con la cantina P.V.R. (Produttori vitivinicoli riuniti) di Mazara, accrescendo così ulteriormente la fetta di mercato non solo nazionale, ma anche internazionale. Vinci fu eletto presidente nel gennaio 2019.

Quando nel 2022, raccogliendo il racconto di alcuni soci, Tp24 aveva pubblicato notizie sull'indagine, proprio Vinci aveva minimizzato e negato, parlando di "ordinaria amministrazione". In un'altra nota, Cantine Europa aveva anche giudicato l'articolo "diffamatorio".

Cantine Europa è tra le più grandi aziende vitivinicole siciliane: una realtà cooperativa che conta oltre 2.000 soci e 6.000 ettari di vigneti dislocati nelle provincie di Trapani, Agrigento e Palermo, con una produzione annua di vino pari a 400.000 ettolitri. E' il primo produttore di Grillo al mondo.