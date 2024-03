Castellammare: brucia ancora Monte Inici, le fiamme sfiorano le case

10/03/2024 09:17:00

Immagini "spettacolari" quanto impressionanti con le fiamme che avvolgono Monte Inici a Castellammare del Golfo che sfiorano le abitazioni (ne abbiamo parlato qui), mentre sono ancora in corso degli incendi, alimentati dal forte vento di scirocco, sia sul lato di Castellammare che sul lato Costa Grande.

Per tutta la notte hanno operato sei squadre dei Vigili del Fuoco e due autobotti. Complessivamente sono stati impegnati 36 vigili con 12 automezzi.

Oltre alle squadre del Comando di Trapani, sono intervenute in supporto due squadre del Comando di Palermo. Al momento si registrano più fronti di incendi attivi, sulla parte alta del Monte Inici; le squadre sono impegnate nella protezione delle abitazioni e della SS 187.

I Vigili del Fuoco hanno chiesto l'intervento aereo dei Canadair, ma a causa del forte vento di scirocco non è stato possibile far alzare in volo gli aerei.

Siamo solo ai primi di marzo, ma il dramma degli incendi in Sicilia, in concomitanza con le giornate di vento forte, continua ad essere una costante ormai da anni. Tuttavia, misure efficaci sul campo per la prevenzione e soprattutto il controllo dei territori sensibili, da sempre annunciate dalla Regione, non sembrano essere state adottate.