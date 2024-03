A Petrosino è scontro aperto tra due fazioni opposte del Partito Democratico

10/03/2024 06:00:00

E’ scontro a Petrosino all’interno del Partito Democratico, ci sono due fazioni, una che smentisce l’altra. La segretaria comunale, Govannella Licari, ha chiesto ad alcuni esponenti dem di lasciare la giunta e di smarcarsi dall’appoggio al sindaco Giacomo Anastasi, anche per i fatti di voto di scambio che hanno visto l'ex consigliere comunale Michele Buffa condannato.



A scrivere una nota sono il consigliere Antonino Bilello, e gli assessori Caterina Marino e Concetta Vallone: “Ancora una volta, assistiamo alla pubblicazione di un comunicato della segretaria che sollecita le nostre dimissioni. Ci si aspetterebbe che una rappresentante dell’assemblea delle donne democratiche si esprimesse su temi come il femminismo, la rottura dei tetti di cristallo, l’ascesa delle donne a posizioni di comando, la solidarietà e il sostegno reciproco tra donne. Invece, ci troviamo a dover difendere la legittimità della presenza di due assessore del PD nella giunta comunale, contrariamente ai principi precedentemente menzionati. La situazione è simile per i giovani, spesso elogiati nei discorsi pubblici, ma che diventano i primi bersagli quando raggiungono posizioni di rilievo, specialmente se non allineati con la corrente dominante. Sulla richiesta del motivo delle dimissioni, non c’è nemmeno da entrare nel merito. Già lo scorso aprile abbiamo subito un processo sommario per la sola colpa di far parte di questa amministrazione. In ogni caso, un’operatrice del diritto dovrebbe sapere a cosa servono i tre gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento”.

Infine i tre esponenti parlano di una segreteria fantasma: "Ci interroghiamo sulla legittimità della richiesta di partecipare al confronto interno su temi di natura finanziaria di un partito che non ha appoggiato l’attuale sindaco durante le elezioni e che, sempre e solo attraverso i mezzi stampa, ha prima negato la nostra appartenenza al PD per poi riconoscerla, cavalcando le battaglie politiche che abbiamo condotto, come quella sull’agricoltura. Nonostante ciò, questa segreteria chiede di avere un’influenza sulle decisioni finanziarie del comune, che si sono sempre basate su dati, parametri e criteri oggettivi. Avremmo preferito percorrere strade alternative, ma i dati a disposizione non lo consentivano, costringendoci a fare ciò che in politica si definisce ‘prendere decisioni responsabili’, visti i 20 milioni di disavanzo che abbiamo trovato in eredità dall’amministrazione precedente che lei sosteneva, a proposito di responsabilità. Non possiamo più tollerare questa situazione, non possiamo più restare in silenzio, non possiamo più essere complici di questa vergogna. Rivendichiamo il nostro ruolo, il nostro spazio, la nostra dignità. Da troppo tempo che assistiamo impotenti alla deriva di una segreteria fantasma, che non ha nemmeno una sede dove riunirsi, che non ascolta le richieste degli iscritti, che non partecipa alle battaglie politiche del territorio, che si limita a seguire acriticamente le direttive della propria corrente, che parla agli iscritti tramite interviste e comunicati e rifugge ogni momento di confronto democratico”.

Il riferimento poi è esplicito a Giovannella Licari, segretaria di circolo: "Questa segreteria non rappresenta il PD di Petrosino, non rappresenta i valori della sinistra, non rappresenta le esigenze dei cittadini, non rappresenta le istanze di rinnovamento portate avanti dalla segreteria nazionale di Elly Schlein e la voglia di rinnovamento che i Petrosinesi hanno esposto con la grande partecipazione delle scorse primarie, scegliendo un nuovo corso del Partito a livello nazionale e locale. Quella vittoria imponeva una riflessione della segreteria, che ovviamente non è mai arrivata. È evidente che questa segreteria è un ostacolo alla crescita del partito, alla coesione interna. È, in ultima analisi, inutile. Chiediamo con forza che si dimetta, che lasci il posto a chi ha a cuore il bene del partito e della comunità, che si apra un confronto democratico e trasparente tra gli iscritti, che si rinnovi la dirigenza con persone competenti, motivate, impegnate.”

La nota ufficiale del partito è arrivata subito dopo, porta la firma del segretario provinciale, Domenico Venuti, e del componente regionale Alfredo Rizzo: “Il Partito democratico ha perso le elezioni a Petrosino e non ha mai sostenuto il sindaco Anastasi, così come precisato durante l'assemblea di circolo dello scorso aprile. Nel corso di quella riunione è stato precisato che la presenza di iscritti in Giunta e in Consiglio sarebbe stata tollerata esclusivamente a titolo personale, anche in considerazione del fatto che Marino e Bilello non erano iscritti al Pd all'epoca delle elezioni, in attesa delle evoluzioni giudiziarie. Stupisce, quindi, la nota diffusa alla stampa dai tre iscritti, a pochi giorni peraltro dalle gravi condanne per voto di scambio politico mafioso, che da quanto ricostruito dal Tribunale di Marsala ha condizionato l'esito delle scorse elezioni, così come l'accusa di aver subito un processo sommario durante un'assemblea di circolo molto partecipata, alla presenza dei vertici regionali e provinciali di quel partito che a parole sostengono di rappresentare, ma di cui evidentemente non hanno alcun rispetto”.

Rizzo e Venuti poi proseguono: "Ci saremmo aspettati, anche per i ruoli ricoperti da Marino e Vallone all'interno del Pd, un gesto di responsabilità nei confronti del partito, un'analisi lucida su quanto avvenuto ed accertato con la recente sentenza e una presa di distanza dall’attuale amministrazione. Nulla di tutto ciò è avvenuto, con un attacco scomposto nei confronti della segretaria di circolo Giovannella Licari, neo eletta nel coordinamento nazionale delle democratiche, a cui ribadiamo la nostra fiducia ed il nostro sostegno. I valori del Partito democratico ed il rinnovamento portato dalla segretaria Elly Schlein sono ben tutelati dalla segretaria Licari e dal gruppo dirigente che con scelte responsabili hanno tenuto lontano il Pd da situazioni imbarazzanti - concludono -. In considerazione della recente sentenza e così come ampiamente annunciato durante l'assemblea di circolo congiuntamente dalla segreteria regionale e provinciale, chiediamo a Vallone, Marino e Bilello di scegliere, con effetto immediato, se continuare a sostenere il sindaco Anastasi o se mantenere gli incarichi di partito, ritenendo incompatibile la presenza del Partito democratico all'interno della maggioranza che sostiene il sindaco Anastasi".