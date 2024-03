Marsala, il campo sportivo di Fontanelle è una discarica di rifiuti

10/03/2024 10:00:00

Il campo di gioco di contrada Fontanelle a Marsala, di proprietà comunale e completato alla fine degli anni ottanta, è attualmente lontano dall'essere un luogo adatto per la pratica sportiva. La tribuna, gli spogliatoi e il terreno di gioco sono in uno stato di degrado e abbandono inaccettabile, trasformati in una discarica a cielo aperto. E' questa la denuncia del vice segretario provinciale del Nuovo PSI Rosario Lunetto

"Il Sindaco di Marsala e l'Assessore comunale allo sport devono spiegare ai cittadini le ragioni di questa vergognosa situazione - si legge nella nota -. La mancanza di attenzione e manutenzione ha trasformato un luogo che dovrebbe essere un punto di incontro e svago per la comunità locale in un rifugio per l'immondizia. Avere un campo sportivo attrezzato, anche in periferia, significa incoraggiare i giovani a frequentarlo e ad incrementare l’attività sportiva che rappresenta uno svago sano ed educativo dal grande valore sociale in quanto favorisce la crescita psico-fisica".

"Basta guardare le immagini della condizione indecorosa in cui è ridotto il campo sportivo per rendersi conto che versa in una condizione di totale degrado e abbandono, con erbacce e invaso da ogni tipo di rifiuti ingombranti, oltre alla montagna di spazzatura accatastata vicino agli spogliatoi e alla tribuna. E’ normale e accettabile che in un paese civile - conclude Lunetto - un campo sportivo (anche piccolo e di periferia), venga ridotto ad una discarica a cielo aperto?".